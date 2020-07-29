Батал Чежия проведет поединок за титул чемпиона мира среди молодежи - WBC Youth.

15 августа абхазский боксер будет сражаться с Сергеем Кожухарем.



Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Батал Чежия проведет поединок за вакантный титул WBC Youth во втором среднем весе в большом вечере бокса в Сочи.



Соперником абхазского боксера будет российский боксер Сергей Кожухарь.



Батал Чежия рассказал Апсныпресс, что уже более месяца готовится к поединку в Москве: «Бой будет проходить в 10 раундов. Мой соперник из Крымска, Сергей Кожухарь. У него 8 побед, нет поражений, одна ничья. Он занимает пятую позицию в российском рейтинге профессиональных боксеров, и 89-ую – в мировом. Я занимаю девятую строчку российского рейтинга и 152-ую - мирового».



«Когда мне предложили бой с Сергеем Кожухарем, я долго не раздумывал, и, посоветовавшись с командой, принял вызов. Бой для меня очень ответственный, на кону - титул чемпиона. В случае победы значительно возрастет и мой рейтинг», - отметил Чежия.



Поединки вечера пройдут на современной спортивной площадке WOW ARENA Сочи.



У Батал Чежия на профессиональном ринге десять боев, девять побед и одна ничья. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Про Бокс».



