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Батал Чежия проведет поединок за титул чемпиона мира среди молодежи - WBC Youth.
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12:54, 3 Августа 2020
15 августа абхазский боксер будет сражаться с Сергеем Кожухарем.
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Батал Чежия проведет поединок за вакантный титул WBC Youth во втором среднем весе в большом вечере бокса в Сочи.
Соперником абхазского боксера будет российский боксер Сергей Кожухарь.
Батал Чежия рассказал Апсныпресс, что уже более месяца готовится к поединку в Москве: «Бой будет проходить в 10 раундов. Мой соперник из Крымска, Сергей Кожухарь. У него 8 побед, нет поражений, одна ничья. Он занимает пятую позицию в российском рейтинге профессиональных боксеров, и 89-ую – в мировом. Я занимаю девятую строчку российского рейтинга и 152-ую - мирового».
«Когда мне предложили бой с Сергеем Кожухарем, я долго не раздумывал, и, посоветовавшись с командой, принял вызов. Бой для меня очень ответственный, на кону - титул чемпиона. В случае победы значительно возрастет и мой рейтинг», - отметил Чежия.
Поединки вечера пройдут на современной спортивной площадке WOW ARENA Сочи.
У Батал Чежия на профессиональном ринге десять боев, девять побед и одна ничья. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Про Бокс».
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Батал Чежия проведет поединок за вакантный титул WBC Youth во втором среднем весе в большом вечере бокса в Сочи.
Соперником абхазского боксера будет российский боксер Сергей Кожухарь.
Батал Чежия рассказал Апсныпресс, что уже более месяца готовится к поединку в Москве: «Бой будет проходить в 10 раундов. Мой соперник из Крымска, Сергей Кожухарь. У него 8 побед, нет поражений, одна ничья. Он занимает пятую позицию в российском рейтинге профессиональных боксеров, и 89-ую – в мировом. Я занимаю девятую строчку российского рейтинга и 152-ую - мирового».
«Когда мне предложили бой с Сергеем Кожухарем, я долго не раздумывал, и, посоветовавшись с командой, принял вызов. Бой для меня очень ответственный, на кону - титул чемпиона. В случае победы значительно возрастет и мой рейтинг», - отметил Чежия.
Поединки вечера пройдут на современной спортивной площадке WOW ARENA Сочи.
У Батал Чежия на профессиональном ринге десять боев, девять побед и одна ничья. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Про Бокс».
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