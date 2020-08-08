Аслан Бжания почтил память жертв грузино-югоосетинского конфликта

8 августа исполнилось 12 лет со дня начала августовской войны в Южной Осетии.



Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии почтили память погибших 8 августа 2008 года в результате военной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия.



В Посольстве Южной Осетии в Сухуме состоялись памятные мероприятия, в которых приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, полномочный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, представители Посольство Российской Федерации в Абхазии, министр обороны Владимир Ануа.



Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв августовской трагедии, зажгли поминальные свечи.



Глава государства оставил запись в Книге памяти погибших в пятидневной войне.



Посол РЮО в Абхазии Олег Боциев поблагодарил представителей руководства Абхазии и посольства РФ за поддержку. Он подчеркнул, что в августе 2008 г. произошла трагедия, унесшая жизни ни в чем неповинных мирных граждан и российских миротворцев, самоотверженно выполнивших свой долг в Южной Осетии.



Олег Боциев выразил благодарность России, которая помогла и помогает Южной Осетии.



Президент Абхазии Аслан Бжания высказал слова поддержки и признательности народу Южной Осетии, пережившему трагедию и продемонстрировавшему миру стремление к независимости.



«Дата 8 августа 2008 года – трагическая и одновременно героическая. Этот день символизирует мужество и храбрость защитников Родины. Сыны древней Алании не дрогнули. Проявляя чудеса героизма и отваги, они дали жесткий отпор противнику, защитили свой народ, Отчизну» - отметил Аслан Бжания.



«В этот день мы приклоняем головы перед памятью погибших героев. Их подвиг будет служить будущим поколениям, как пример верности Отчизне. Вечная память воинам-освободителям». – подчеркнул Глава государства.



Советник-посланника Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинова отметил, что дата из трех восьмерок для Южной Осетии, Абхазии и России стала символом мужества, взаимопомощи и борьбы за свободу.



