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Аслан Бжания направил письмо Президенту ЮО Анатолию Бибилову по случаю трагедии августа 2008 года
13:56, 8 Августа 2020
Абхазия с братским осетинским народом вспоминает героев-защитников Отечества.
Сухум. 8 авугста 2020. Апсныпресс. В письме Глава государства отметил :
« Уважаемый Анатолий Ильич!
Сегодня, в день двенадцатой годовщины вероломного вторжения грузинских войск в Южную Осетию, мы вместе с братским осетинским народом вспоминаем героев-защитников Отечества. 8 августа 2008 года войдет в историю, как трагическая, в то же время героическая дата. Отважные сыны и дочери Южной Осетии дали достойный отпор грузинским захватчикам, ворвавшимся под покровом ночи в мирный город Цхинвал.
События августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены.
Наши народы вместе, поддерживая друг друга, прошли сложный путь к независимости. Уверен, что объединив усилия мы добьемся больших успехов в государственном строительстве во имя мирного и благополучного будущего наших народов.
В этот день мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли. Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память воинам-освободителям!
С уважением,
Аслан Бжания».
Сухум. 8 авугста 2020. Апсныпресс. В письме Глава государства отметил :
« Уважаемый Анатолий Ильич!
Сегодня, в день двенадцатой годовщины вероломного вторжения грузинских войск в Южную Осетию, мы вместе с братским осетинским народом вспоминаем героев-защитников Отечества. 8 августа 2008 года войдет в историю, как трагическая, в то же время героическая дата. Отважные сыны и дочери Южной Осетии дали достойный отпор грузинским захватчикам, ворвавшимся под покровом ночи в мирный город Цхинвал.
События августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены.
Наши народы вместе, поддерживая друг друга, прошли сложный путь к независимости. Уверен, что объединив усилия мы добьемся больших успехов в государственном строительстве во имя мирного и благополучного будущего наших народов.
В этот день мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли. Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память воинам-освободителям!
С уважением,
Аслан Бжания».
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