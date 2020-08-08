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Аслан Бжания направил письмо Президенту ЮО Анатолию Бибилову по случаю трагедии августа 2008 года

13:56, 8 Августа 2020
Аслан Бжания направил письмо Президенту ЮО Анатолию Бибилову по случаю трагедии августа 2008 года
Абхазия с братским осетинским народом вспоминает героев-защитников Отечества.

Сухум. 8 авугста 2020. Апсныпресс. В письме Глава государства отметил : 

« Уважаемый Анатолий Ильич!

Сегодня, в день двенадцатой годовщины вероломного вторжения грузинских войск в Южную Осетию,  мы вместе с братским осетинским народом  вспоминаем  героев-защитников  Отечества.  8 августа 2008 года войдет в историю, как трагическая, в то же время героическая дата.  Отважные сыны и дочери Южной Осетии дали  достойный отпор грузинским захватчикам, ворвавшимся   под покровом ночи в мирный город Цхинвал.

События августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска  агрессора были разгромлены.

Наши народы  вместе, поддерживая друг друга, прошли сложный путь к независимости.    Уверен, что объединив усилия мы добьемся больших успехов в государственном строительстве во имя мирного и благополучного будущего наших народов. 

В этот день мы преклоняем головы перед памятью  героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли.  Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память воинам-освободителям! 

С уважением,

Аслан Бжания». 


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