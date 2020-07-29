Алхас Конджария: «Минздрав Абхазии не против открытия границы»





Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария рассказал о количестве пациентов с коронавирусной инфекцией.

Из общего числа выявленных зараженных коронавирусной инфекцией, а это порядка 60 человек, настоящее время￼ 33 человека проходят лечение в Гудаутском госпитале, остальные находятся дома на самоизоляции. Состояние пациентов Гудаутской ЦРБ врачи оценивают как средней степени тяжести, один пациент – в тяжелом состоянии.





«На вчерашнем заседании не затрагивался вопрос открытия государственной границы. Минздрав Абхазии и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не против этого. Мы так же, как и все граждане Абхазии, понимаем экономическое состояние республики и необходимость открытия границы. Мы говорим лишь о неукоснительном соблюдении всех эпидемиологических правил и норм, усилении ресурсов в Гудаутской больнице и налаживании взаимодействия с российскими коллегами. Наши возможности были рассчитаны на квартальные потребности, и на сегодняшний день они обеспечены. Параллельно мы осуществляем заявки на приобретение расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Все в рабочем штатном режиме», - сообщил Алхас Конджария.

