Александр Анкваб поздравил Марата Хуснуллина с днём рождения





Сухум. 9 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина с днём рождения:





«Уважаемый Марат Шакирзянович, примите мои искренние поздравления с Днем рождения.





С Вашим именем связаны значительные достижения в строительной отрасли современной России - восстановление и реконструкция объектов историко-культурного наследия, осуществление масштабных проектов по развитию транспортной и социальной инфраструктуры.





Уверен, что постоянное внимание, которое Вы уделяете двустороннему взаимодействию в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии, направленному на укрепление дружбы и стратегического партнёрства между нашими странами, и Ваш личный опыт обеспечат новое качество реализации важных совместных проектов развития.





Рассчитываю на плодотворное сотрудничество.





Желаю Вам, уважаемый Марат Шакирзянович, новых достижений в ответственной государственной деятельности.



Доброго здоровья и благополучия Вам и вашим близким.