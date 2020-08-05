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Александр Анкваб поздравил Марата Хуснуллина с днём рождения

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12:28, 9 Августа 2020
Александр Анкваб поздравил Марата Хуснуллина с днём рождения
«С Вашим именем связаны значительные достижения в строительной отрасли современной России» - говорится в поздравлении. 

Сухум. 9 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина с днём рождения: 

«Уважаемый Марат Шакирзянович, примите мои искренние поздравления с Днем рождения.

С Вашим именем связаны значительные достижения в строительной отрасли современной России - восстановление и реконструкция объектов историко-культурного наследия, осуществление масштабных проектов по развитию транспортной и социальной инфраструктуры. 

Уверен, что постоянное внимание, которое Вы уделяете двустороннему взаимодействию в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии, направленному на укрепление дружбы и стратегического партнёрства между нашими странами, и Ваш личный опыт обеспечат новое качество реализации важных совместных проектов развития. 

Рассчитываю на плодотворное сотрудничество. 

Желаю Вам, уважаемый Марат Шакирзянович, новых достижений в ответственной государственной деятельности.

Доброго здоровья и благополучия Вам и вашим близким.


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