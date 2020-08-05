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Александр Анкваб поздравил Марата Хуснуллина с днём рождения
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12:28, 9 Августа 2020
«С Вашим именем связаны значительные достижения в строительной отрасли современной России» - говорится в поздравлении.
Сухум. 9 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина с днём рождения:
«Уважаемый Марат Шакирзянович, примите мои искренние поздравления с Днем рождения.
С Вашим именем связаны значительные достижения в строительной отрасли современной России - восстановление и реконструкция объектов историко-культурного наследия, осуществление масштабных проектов по развитию транспортной и социальной инфраструктуры.
Уверен, что постоянное внимание, которое Вы уделяете двустороннему взаимодействию в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии, направленному на укрепление дружбы и стратегического партнёрства между нашими странами, и Ваш личный опыт обеспечат новое качество реализации важных совместных проектов развития.
Рассчитываю на плодотворное сотрудничество.
Желаю Вам, уважаемый Марат Шакирзянович, новых достижений в ответственной государственной деятельности.
Доброго здоровья и благополучия Вам и вашим близким.
Доброго здоровья и благополучия Вам и вашим близким.
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