13:17, 6 Августа 2020 227
11:52, 6 Августа 2020 264
11:32, 6 Августа 2020 208
11:10, 6 Августа 2020 186
19:05, 5 Августа 2020 587
18:56, 5 Августа 2020 660
16:08, 5 Августа 2020 637
13:45, 5 Августа 2020 2722
12:59, 5 Августа 2020 674
12:21, 5 Августа 2020 638
12:02, 5 Августа 2020 724
11:55, 5 Августа 2020 764
21:58, 4 Августа 2020 881
18:33, 4 Августа 2020 1072
18:09, 4 Августа 2020 829
17:59, 4 Августа 2020 674
17:34, 4 Августа 2020 755
17:19, 4 Августа 2020 774
16:58, 4 Августа 2020 791
16:39, 4 Августа 2020 615
16:07, 4 Августа 2020 601
23:00, 3 Августа 2020 1302
20:01, 3 Августа 2020 959
19:08, 3 Августа 2020 850
18:52, 3 Августа 2020 975
Популярное
03.08.2020 1304
01.08.2020 1201
31.07.2020 1199
03.08.2020 1158
02.08.2020 1134
30.07.2020 1088
04.08.2020 1072
Александр Анкваб подписал четыре распоряжения по кадровым вопросам
227
13:17, 6 Августа 2020
Произведены назначения заместителей руководителей ряда министерств и ведомств.
Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжения о кадровых назначениях:
Барциц Астамур Хицкурович назначен заместителем министра туризма Республики Абхазия.
Бганба Вячеслав Валериевич - заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия.
Барциц Зураб Григорьевич - руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия.
Гамисония Эдуарад Чичикович – заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия
Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжения о кадровых назначениях:
Барциц Астамур Хицкурович назначен заместителем министра туризма Республики Абхазия.
Бганба Вячеслав Валериевич - заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия.
Барциц Зураб Григорьевич - руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия.
Гамисония Эдуарад Чичикович – заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.