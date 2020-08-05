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Александр Анкваб подписал четыре распоряжения по кадровым вопросам

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13:17, 6 Августа 2020
Александр Анкваб подписал четыре распоряжения по кадровым вопросам
Произведены назначения заместителей руководителей ряда министерств и ведомств.

Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжения о кадровых назначениях:

Барциц Астамур Хицкурович назначен заместителем министра туризма Республики Абхазия.

Бганба Вячеслав Валериевич - заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия.

Барциц Зураб Григорьевич - руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия.

Гамисония Эдуарад Чичикович – заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия

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