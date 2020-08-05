Российские туроператоры фиксируют динамичное восстановление продаж туров в Абхазию.



Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Абхазия открылась с ценами на 20-40% ниже, чем в Сочи, сообщает «Вестник Атор».



В топовых объектах размещения уже остается мало свободных мест, и на волне высокого спроса некоторые абхазские отельеры стали повышать цены.



Как отмечают туроператоры, открытие Абхазии случилось вовремя: бюджетное направление поможет удовлетворить огромный спрос на пляжный отдых, особенно в условиях дефицита мест на курортах Краснодарского края.



«Многие туристы ждали открытия именно Абхазии, к тому же количество свободных вариантов размещения в Сочи стремительно сокращается, поэтому открытие продаж туров в Абхазию более чем актуально», – говорят представители туроператора «Мультитур».



Практически все опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры заявили о быстром восстановлении спроса по направлению, но несколько разошлись в оценках того, как быстро абхазские отели нарастят высокую загрузку.



Так, по оценке специалистов туроператора «Дельфин», текущий темп продаж направления в разы превышает прошлогодний, и в случае «отсутствия эксцессов» объекты размещения Абхазии смогут выйти на прошлогодние объемы загрузки в бархатном сезоне.



Текущий темп продаж направления в разы превышает прошлогодний, и в случае «отсутствия эксцессов» объекты размещения Абхазии смогут выйти на прошлогодние объемы загрузки в бархатном сезоне



По данным Национального туроператора АЛЕАН, по состоянию на 3 августа по направлению было забронировано в 3 раза больше заявок, чем на ту же дату прошлого года. Пока основной объем бронирований приходится на август. Однако с учетом бюджетности отдыха в Абхазии эксперты АЛЕАН предполагают, что спрос на абхазские курорты будет активным и в сентябре-октябре, а заполняемость отелей в этот период будет близка к 100%.



О ежедневном росте продаж по Абхазии сообщают и в TUI Россия. По информации туроператора, это дает основание прогнозировать успешный август и сентябрь. Однако эксперты TUI считают, что так летний сезон уже достиг пика, спрос по Абхазии полностью восстановиться не успеет. Чтобы стимулировать продажи по направлению, TUI Россия предлагает агентам при бронировании туров в Абхазию с заездами с 15 августа и далее повышенную комиссию 12%.



А в «Русском Экспрессе» не исключают, что спрос и загрузка отелей на абхазском направлении может достигнуть максимального уровня еще раньше: к 10-15 августа.



При этом отмечается, что турпоток может затормозить граница.



Специалисты туроператора «Интурист» подчеркивают, что загрузка отелей Абхазии во многом зависит от пропускной способности пограничного пункта в Сочи. С первых дней открытия границы там образовалась многочасовая очередь. По оценке Сочинской таможни, в среднем ежедневно границу пересекают по 20 тыс. человек с обеих сторон.





