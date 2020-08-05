10:20, 8 Августа 2020 48
08:30, 8 Августа 2020 57
18:34, 7 Августа 2020 418
17:38, 7 Августа 2020 398
16:32, 7 Августа 2020 479
15:14, 7 Августа 2020 705
15:04, 7 Августа 2020 475
14:02, 7 Августа 2020 528
13:45, 7 Августа 2020 664
12:22, 7 Августа 2020 657
11:21, 7 Августа 2020 1000
18:10, 6 Августа 2020 816
18:00, 6 Августа 2020 700
17:55, 6 Августа 2020 630
17:50, 6 Августа 2020 581
17:35, 6 Августа 2020 594
17:28, 6 Августа 2020 519
13:17, 6 Августа 2020 869
11:52, 6 Августа 2020 840
11:32, 6 Августа 2020 642
11:10, 6 Августа 2020 584
19:05, 5 Августа 2020 840
18:56, 5 Августа 2020 917
16:08, 5 Августа 2020 829
13:45, 5 Августа 2020 10957
Популярное
05.08.2020 10958
03.08.2020 1480
01.08.2020 1310
03.08.2020 1293
02.08.2020 1241
04.08.2020 1204
02.08.2020 1183
03.08.2020 1119
03.08.2020 1057
8 августа в Южной Осетии День памяти и скорби
15
08:30, 8 Августа 2020
12 лет назад грузинские войска вторглись в столицу Южной Осетии Цхинвал.
Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня, 8 августа, исполнилось 12 лет со времени трагических событий, связанных с грузинской военной агрессией против Южной Осетии.
В этот день в Южной Осетии возлагают цветы к могилам погибших в результате трагических событий 12-летней давности и зажигают свечи в память о невинных жертвах грузинской агрессии.
Примерно в 23 часа 35 минут 7 августа 2008 года со стороны Грузии начался массированный обстрел Цхинвала и близлежащих сел артиллерией, минометами, системами залпового огня «Град». В результате боевых действий были разрушены сотни домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия грузинского руководства Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру.
Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 г. включительно.
12 августа 2008 года во время переговоров в Москве президентов России и Франции – Дмитрия Медведева и Николя Саркози был согласован план урегулирования военного конфликта. Он включал в себя шесть пунктов: не прибегать к использованию сил; окончательно прекратить все военные действия; свободный доступ к гуманитарной помощи; Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Шестой пункт касался начала международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и создания международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.
Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе РА и РЮО, предложив обсуждать вопросы безопасности.
14 августа план был подписан в Кремле президентами Абхазии и Южной Осетии - Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты, 15 августа — президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 16 августа — президентом России Дмитрием Медведевым.
Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня, 8 августа, исполнилось 12 лет со времени трагических событий, связанных с грузинской военной агрессией против Южной Осетии.
В этот день в Южной Осетии возлагают цветы к могилам погибших в результате трагических событий 12-летней давности и зажигают свечи в память о невинных жертвах грузинской агрессии.
Примерно в 23 часа 35 минут 7 августа 2008 года со стороны Грузии начался массированный обстрел Цхинвала и близлежащих сел артиллерией, минометами, системами залпового огня «Град». В результате боевых действий были разрушены сотни домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия грузинского руководства Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру.
Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 г. включительно.
12 августа 2008 года во время переговоров в Москве президентов России и Франции – Дмитрия Медведева и Николя Саркози был согласован план урегулирования военного конфликта. Он включал в себя шесть пунктов: не прибегать к использованию сил; окончательно прекратить все военные действия; свободный доступ к гуманитарной помощи; Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Шестой пункт касался начала международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и создания международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.
Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе РА и РЮО, предложив обсуждать вопросы безопасности.
14 августа план был подписан в Кремле президентами Абхазии и Южной Осетии - Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты, 15 августа — президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 16 августа — президентом России Дмитрием Медведевым.
Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.