8 августа в Южной Осетии День памяти и скорби

12 лет назад грузинские войска вторглись в столицу Южной Осетии Цхинвал.



Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня, 8 августа, исполнилось 12 лет со времени трагических событий, связанных с грузинской военной агрессией против Южной Осетии.



В этот день в Южной Осетии возлагают цветы к могилам погибших в результате трагических событий 12-летней давности и зажигают свечи в память о невинных жертвах грузинской агрессии.



Примерно в 23 часа 35 минут 7 августа 2008 года со стороны Грузии начался массированный обстрел Цхинвала и близлежащих сел артиллерией, минометами, системами залпового огня «Град». В результате боевых действий были разрушены сотни домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия грузинского руководства Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру.



Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 г. включительно.

12 августа 2008 года во время переговоров в Москве президентов России и Франции – Дмитрия Медведева и Николя Саркози был согласован план урегулирования военного конфликта. Он включал в себя шесть пунктов: не прибегать к использованию сил; окончательно прекратить все военные действия; свободный доступ к гуманитарной помощи; Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Шестой пункт касался начала международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и создания международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.



Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе РА и РЮО, предложив обсуждать вопросы безопасности.

14 августа план был подписан в Кремле президентами Абхазии и Южной Осетии - Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты, 15 августа — президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 16 августа — президентом России Дмитрием Медведевым.

Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

