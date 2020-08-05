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8 августа в Южной Осетии День памяти и скорби

15
08:30, 8 Августа 2020
8 августа в Южной Осетии День памяти и скорби
12 лет назад  грузинские войска вторглись в столицу Южной Осетии Цхинвал.

Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня, 8 августа,  исполнилось 12 лет со времени  трагических событий, связанных с грузинской военной агрессией против Южной Осетии. 

В этот день в  Южной Осетии возлагают цветы к могилам погибших в результате трагических событий  12-летней давности и зажигают свечи в память о невинных жертвах грузинской агрессии. 

Примерно в 23 часа 35 минут 7 августа 2008 года со стороны Грузии начался массированный обстрел Цхинвала и близлежащих сел артиллерией, минометами, системами залпового огня «Град». В  результате боевых действий были разрушены сотни  домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия грузинского руководства Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру.

Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 г. включительно. 
12 августа 2008 года во время переговоров в Москве  президентов России и Франции – Дмитрия Медведева и Николя Саркози был согласован план урегулирования военного конфликта.  Он  включал в себя  шесть пунктов: не прибегать к использованию сил; окончательно прекратить все военные действия; свободный доступ к гуманитарной помощи; Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Шестой пункт касался  начала международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и создания международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.

Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе РА и РЮО,  предложив обсуждать вопросы безопасности.
14 августа план был подписан в Кремле президентами Абхазии и Южной Осетии  - Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты,  15 августа — президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 16 августа — президентом России Дмитрием Медведевым. 
Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия.  26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

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