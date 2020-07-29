3 августа в Сухуме стартует XVII Международный шахматный фестиваль «Абхазия опен - Сухум 2020»

Соревнования продлятся до 13 августа.



Сухум. 1 августа. Апсныпресс. С 3 по 13 августа в столице Абхазии Сухуме, в шахматной школе им. А. Карпова стартует XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020».



Организаторы фестиваля полагают, что в нем примут участие до 50 шахматистов.



В целях санитарной безопасности участники будут разделены на две группы: дети – утром, взрослые – вечером. Игры будут проводиться с соблюдением социальной дистанции, использованием масок, дезинфицирующих средств и приборов для бесконтактного изменения температуры.



Открытие детского турнира состоится 3 августа в 11:00.



Взрослый турнир откроется в 17:00.



Международный турнир проводится вот уже 17 лет подряд без перерыва.



«Для нас важно сохранить хронологию фестиваля. Однако в нынешнем году, в условиях пандемии, фестиваль проводится в усеченном варианте, без иностранных участников, только с участием шахматистов Абхазии», сообщил Апсныпресс президент Федерации шахмат РА Константин Тужба.



Организаторы фестиваля - Федерация шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум.