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Главная / Новости / Русская версия / 3 августа в Сухуме стартует XVII Международный шахматный фестиваль «Абхазия опен - Сухум 2020»

3 августа в Сухуме стартует XVII Международный шахматный фестиваль «Абхазия опен - Сухум 2020»

348
10:27, 3 Августа 2020
3 августа в Сухуме стартует XVII Международный шахматный фестиваль «Абхазия опен - Сухум 2020»
Соревнования продлятся до 13 августа.

Сухум. 1 августа. Апсныпресс. С 3 по 13 августа в столице Абхазии Сухуме, в шахматной школе им. А. Карпова стартует XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020».

Организаторы фестиваля полагают, что в нем примут участие до 50 шахматистов.

В целях санитарной безопасности участники будут разделены на две группы: дети – утром, взрослые – вечером. Игры будут проводиться с соблюдением социальной дистанции, использованием масок, дезинфицирующих средств и приборов для бесконтактного изменения температуры.

Открытие детского турнира состоится 3 августа в 11:00.

Взрослый турнир откроется в 17:00. 

Международный турнир проводится вот уже 17 лет подряд без перерыва.

«Для нас важно сохранить хронологию фестиваля. Однако в нынешнем году, в условиях пандемии, фестиваль проводится в усеченном варианте, без иностранных участников, только с участием шахматистов Абхазии», сообщил Апсныпресс президент Федерации шахмат РА Константин Тужба.

Организаторы фестиваля - Федерация шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум.

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