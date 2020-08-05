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8 августа в Южной Осетии День памяти и скорби
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08:30, 8 Августа 2020
12 лет назад грузинские войска вторглись в столицу Южной Осетии Цхинвал.
Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня, 8 августа, исполнилось 12 лет со времени трагических событий, связанных с грузинской военной агрессией против Южной Осетии.
В этот день в Южной Осетии возлагают цветы к могилам погибших в результате трагических событий 12-летней давности и зажигают свечи в память о невинных жертвах грузинской агрессии.
Примерно в 23 часа 35 минут 7 августа 2008 года со стороны Грузии начался массированный обстрел Цхинвала и близлежащих сел артиллерией, минометами, системами залпового огня «Град». В результате боевых действий были разрушены сотни домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия грузинского руководства Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру.
Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 г. включительно.
12 августа 2008 года во время переговоров в Москве президентов России и Франции – Дмитрия Медведева и Николя Саркози был согласован план урегулирования военного конфликта. Он включал в себя шесть пунктов: не прибегать к использованию сил; окончательно прекратить все военные действия; свободный доступ к гуманитарной помощи; Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Шестой пункт касался начала международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и создания международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.
Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе РА и РЮО, предложив обсуждать вопросы безопасности.
14 августа план был подписан в Кремле президентами Абхазии и Южной Осетии - Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты, 15 августа — президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 16 августа — президентом России Дмитрием Медведевым.
Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня, 8 августа, исполнилось 12 лет со времени трагических событий, связанных с грузинской военной агрессией против Южной Осетии.
В этот день в Южной Осетии возлагают цветы к могилам погибших в результате трагических событий 12-летней давности и зажигают свечи в память о невинных жертвах грузинской агрессии.
Примерно в 23 часа 35 минут 7 августа 2008 года со стороны Грузии начался массированный обстрел Цхинвала и близлежащих сел артиллерией, минометами, системами залпового огня «Град». В результате боевых действий были разрушены сотни домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия грузинского руководства Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру.
Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 г. включительно.
12 августа 2008 года во время переговоров в Москве президентов России и Франции – Дмитрия Медведева и Николя Саркози был согласован план урегулирования военного конфликта. Он включал в себя шесть пунктов: не прибегать к использованию сил; окончательно прекратить все военные действия; свободный доступ к гуманитарной помощи; Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Шестой пункт касался начала международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и создания международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.
Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе РА и РЮО, предложив обсуждать вопросы безопасности.
14 августа план был подписан в Кремле президентами Абхазии и Южной Осетии - Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты, 15 августа — президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 16 августа — президентом России Дмитрием Медведевым.
Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
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