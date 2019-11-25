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Зураб Ачба и Эшсоу Какалия освобождены от должностей
18:33, 2 Декабря 2019
Соответствующие постановления приняты на сессии Народного Собрания – Парламента РА.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. На заседании внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты обсудили представление Президента Абхазии об освобождении с должности генерального прокурора РА.
Открывая сессию, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия сообщил, что на заседании присутствует большинство депутатов и объявил повестку дня: «Это – кадровые вопросы: Постановление «Об освобождении от должности Генерального прокурора РА Зураба Ачба и Постановление «Об освобождении от должности первого заместителя Генерального прокурора Эшсоу Какалия».
Председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба прокомментировал ситуацию: «На прошлой неделе Парламент провел внеочередное заседание, в связи с произошедшими событиями 22 ноября. Были приглашены представители силовых структур и Парламент потребовал раскрытия дела и задержания виновных лиц в кратчайшие сроки. По делу уже были задержаны лица, которые давали показания. Прошло несколько дней – результатов нет. Президент провел заседание Совбеза, по итогам которого было принято решение освободить министра ВД, и одновременно внёс представление об освобождении генерального прокурора и заместителя генерального прокурора».
По итогам тайного голосования в Народном Собрании – Парламенте РА, Зураб Ачба освобожден от должности генерального прокурора РА 19 голосами «за», при 9 голосах «против». Эшсоу Какалия освобожден от должности заместителя генерального прокурора 27 голосами «за», при 2 голосах «против».
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. На заседании внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты обсудили представление Президента Абхазии об освобождении с должности генерального прокурора РА.
Открывая сессию, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия сообщил, что на заседании присутствует большинство депутатов и объявил повестку дня: «Это – кадровые вопросы: Постановление «Об освобождении от должности Генерального прокурора РА Зураба Ачба и Постановление «Об освобождении от должности первого заместителя Генерального прокурора Эшсоу Какалия».
Председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба прокомментировал ситуацию: «На прошлой неделе Парламент провел внеочередное заседание, в связи с произошедшими событиями 22 ноября. Были приглашены представители силовых структур и Парламент потребовал раскрытия дела и задержания виновных лиц в кратчайшие сроки. По делу уже были задержаны лица, которые давали показания. Прошло несколько дней – результатов нет. Президент провел заседание Совбеза, по итогам которого было принято решение освободить министра ВД, и одновременно внёс представление об освобождении генерального прокурора и заместителя генерального прокурора».
По итогам тайного голосования в Народном Собрании – Парламенте РА, Зураб Ачба освобожден от должности генерального прокурора РА 19 голосами «за», при 9 голосах «против». Эшсоу Какалия освобожден от должности заместителя генерального прокурора 27 голосами «за», при 2 голосах «против».
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