Зорик Чкония: в избирательном округе №31 проголосовало 492 избирателя

Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование в избирательном округе №31 (Кындыг) Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Зорик Чкония.



Как пояснил Чкония, в избирательном округе №31 зарегистрировано 1 876 избирателей. При этом, в дополнительный список для голосования внесены 56 избирателей. «Общее количество проголосовавших на 11:00 – 492 человека», - сказал он.



Зорик Чкония подчеркнул, что голосование проходит в нормальном режиме, нарушений нет.



