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Знамя Победы и песни военных лет: российские военнослужащие поздравят ветеранов

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13:26, 8 Мая 2020
Знамя Победы и песни военных лет: российские военнослужащие поздравят ветеранов
Колонна российской техники проедет по городам Абхазии в День Победы.

Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Военнослужащие российской базы, расположенной в Гудауте, проедут 9 мая по улицам городов республики под музыку военных лет. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как говорится в сообщении: «На грузовых автомобилях «Камаз» и «Урал» будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и российским флагом. Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы», «Вот солдаты идут» и других».

Российские военные также поздравят ветеранов и возложат  цветы к памятникам и мемориальным комплексам, посвященным погибшим в годы Великой Отечественной войны.


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