Знамя Победы и песни военных лет: российские военнослужащие поздравят ветеранов

Колонна российской техники проедет по городам Абхазии в День Победы.



Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Военнослужащие российской базы, расположенной в Гудауте, проедут 9 мая по улицам городов республики под музыку военных лет. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.



Как говорится в сообщении: «На грузовых автомобилях «Камаз» и «Урал» будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и российским флагом. Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы», «Вот солдаты идут» и других».



Российские военные также поздравят ветеранов и возложат цветы к памятникам и мемориальным комплексам, посвященным погибшим в годы Великой Отечественной войны.



