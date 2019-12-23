16:01, 25 Декабря 2019 24
15:43, 25 Декабря 2019 47
15:31, 25 Декабря 2019 65
15:22, 25 Декабря 2019 172
15:04, 25 Декабря 2019 76
14:05, 25 Декабря 2019 232
12:52, 25 Декабря 2019 458
11:19, 25 Декабря 2019 248
20:29, 24 Декабря 2019 390
15:31, 24 Декабря 2019 287
15:26, 24 Декабря 2019 464
14:17, 24 Декабря 2019 422
14:09, 24 Декабря 2019 365
17:26, 23 Декабря 2019 736
16:34, 23 Декабря 2019 1100
16:27, 23 Декабря 2019 421
14:52, 23 Декабря 2019 440
14:43, 23 Декабря 2019 340
12:33, 23 Декабря 2019 635
10:47, 23 Декабря 2019 1191
10:42, 23 Декабря 2019 750
13:45, 22 Декабря 2019 445
13:41, 20 Декабря 2019 960
13:39, 20 Декабря 2019 713
12:06, 20 Декабря 2019 831
Популярное
23.12.2019 1102
19.12.2019 1003
18.12.2019 906
20.12.2019 831
Зимняя весна: 26 декабря в Абхазии девятнадцать градусов тепла
76
15:04, 25 Декабря 2019
Температура морской воды +13°С.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +10+15°С, днем +14+19°С.
Температура морской воды +13°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен туман, морось, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +14°С, днем +18°С.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +10+15°С, днем +14+19°С.
Температура морской воды +13°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен туман, морось, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +14°С, днем +18°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.