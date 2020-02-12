Зимний туризм в Абхазии: нужен правильный маркетинг, скидки и хороший сервис

ТПП РА и отельеры Абхазии – об итогах зимнего туристического сезона.



Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. Управление по туризму Торгово-промышленной палаты подвело итоги зимнего туристического сезона в Абхазии.

По информации ТПП, со ссылкой на Госкомитет по курортам и туризму РА, с 1 января 2020 года в Абхазии отдохнуло 17 тысяч туристов. По сравнению с 2019 годом заполняемость отелей в республике в этот период увечилась в полтора раза. Как отмечают специалисты ТПП РА, этому поспособствовали хорошие погодные условия, отсутствие снега на зарубежных курортах и правильная маркетинговая стратегия отельеров. Совместно с туроператорами абхазские отельеры провели предновогоднюю рекламу со специальными предложениями. В зимний период было задействовано 60 объектов размещения, загруженность которых составила 50%.



Отмечается, что наибольшим спросом пользовались однодневные экскурсии: в январе и первой половине февраля Абхазию посетили 12 000 туристов. 5 000 туристов приехали на более продолжительный период. В период новогодних праздников большинство туристов отдыхали в Западной Абхазии. Традиционно самыми популярными местами посещения остаются Рицинский национальный реликтовый парк, Новоафонская пещера, Сухумский ботанический сад и Обезьяний питомник.



Рицинский заповедник в январе посетило 11 325 человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (6601). Увеличение потока туристов отмечено и в Новоафонской пещере – 6368 человек (в 2019 году – 5716). Сухумский ботанический сад посетили 468 туристов, в 2019 году – 288. В обезьяньем питомнике побывали 430 туристов, в 2019 – 395.



Коммерческий директор ООО «Интер – Сухум», член ТПП Астанда Логуа прокомментировала итоги зимнего сезона: «По сравнению с летним сезоном показатели низкие, но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то они одинаковые в процентном соотношении и составили 5-6% заполняемости объекта. У нас были новогодние предложения и новогодний банкет с программой, за счёт чего в этот период в отеле проживали 75-80 человек. В настоящее время идет бронирование на летний сезон и пока показатели практически такие же, как и в прошлом году. К сожалению, наблюдается спад индивидуальных длительных заявок на проживание, но увеличились групповые, краткосрочные заявки на праздничные, выходные дни».



Директор отеля «Диоскурия» Темур Джапуа сообщил о спаде зимнего бронирования: «Анализируя заполняемость отеля с середины декабря 2019 года до середины января 2020 года, можно отметить небольшой спад бронирования. В процентном соотношении средняя загрузка отеля в прошлом году в зимний период составляла около 70% – это на 17% ниже заполняемости отеля в нынешнем году. Наиболее успешным периодом для заполнения гостиницы за декабрь-январь 2019-2020гг. стали новогодняя ночь и последующие праздники, в течение которых средняя заполняемость отеля составила 80-90%. В новогоднюю ночь для наших гостей был организован банкет с конкурсами, где главным призом стало бесплатное проживание в отеле в любой период времени на 2 суток. Кроме того, начиная с 10 января, стоимость номеров всех категорий была снижена. Раннее бронирование на летний период на сегодня в процентном соотношении составляет около 15%, большая часть заявок приходится на июль-август. В то же время необходимо отметить увеличение глубины бронирования, которая в среднем составила 2-3 недели. Мы планируем сохранить загрузку на уровне прошлого года – это 70-80%. Основной поток иностранных туристов идет из популярной системы интернет-бронирований отелей – Booking. Мы, в свою очередь, работаем над сервисом, чтобы держать рейтинг отеля на высоком уровне, так как довольные гости обязательно рекомендуют наш отель своим друзьям».



Руководитель отдела продаж «Амра Парк Отель» Надежда Кинзягулова также рассказала о спаде бронирования: «По сравнению с прошлым годом отмечается спад бронирований на 10%. На зимние каникулы были подготовлены предновогодние детские праздники, новогодний банкет, показ кинофильмов, вечер караоке. Мы разработали программу «Раннее бронирование», теперь наблюдается активное бронирование на летний сезон. Во втором корпусе отеля, к началу сезона, будет закончена реконструкция и это еще больше вызывает интерес к отелю».



Гостиничный консультант и руководитель проекта «Maltseva Pro» (гостиничный консалтинг, сопровождение и управление отелями) Мария Мальцева сделала выводы по итогам зимнего сезона: «Многие объекты Гагрского района еле дотянули до новогодних праздников, сократив персонал до минимума и снизив цены на проживание до 800 рублей за человека в сутки. Речь идёт об объектах уровня 3-4*. Сами новогодние праздники были загружены в среднем от 30 до 40%. Единичные объекты смогли привлечь гостей крайне низкой ценой. Спад бронирования наблюдается с 2016 года и растет с геометрической прогрессией. Более того, сезонность сокращается, как и глубина продаж, отели региона полноценно загружены всего около двух месяцев в году в период высокого сезона – в среднем на 60 дней. Для бизнеса это не показатель. Если говорить о процентном соотношении загрузки, то это около 30% в сторону уменьшения. Сегодня наблюдается явное вымывание с рынка слабых игроков гостиничного бизнеса, а это, как правило, малые средства размещения и те, кто не вкладывает денежные средства в собственное развитие, реновацию, продвижение объектов, полагаясь на продажи посредников. Я имею в виду, что малые объекты, которых в Абхазии огромное количество, до сих пор работают по- старинке: без сайтов, социальных сетей и рекламы, с цветным бельем и убогой мебелью… Сервис у них также соответствует «начинке». Такая же ситуация и в курортных объектах старого фонда. В тоже время наблюдается появление на рынке новых игроков, готовых выкупать, строить и продавать размещение дешево. Но вот вопрос: что это даст гостиничному бизнесу Абхазии? Ведь демпинг привлекает неплатежеспособную целевую аудиторию, не готовую тратить деньги на дополнительные услуги: трансфер, экскурсии, кафе и рестораны. Так зачем же создавать этот замкнутый круг? Решение данного вопроса я вижу в установлении паритета цен на проживание, то есть во взвешенной тарифной политике, которая учитывает различные факторы, влияющие на уровень спроса на рынке и появляющиеся на нем тенденции, что позволяет оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации. Эта практика существует во всем мире. Сегодня главное уметь разговаривать друг с другом. Раннее бронирование идет своим чередом, и у всех по-разному. В основном это зависит от качества гостиничного объекта и его своевременного выставления предложений в онлайн. Правильные отели выставляют акцию еще в октябре. И не просто передают ее посредникам или размещают на собственном сайте и в социальных сетях, но еще и продвигают с помощью таргетинга, Яндекс директа, систематических рассылок через e-mail и мессенджеры. Если подходить к данному вопросу комплексно, то результат будет всегда. Ну, а если ждать «у моря погоды» и надеяться, что туристы «и так к нам приедут», то и результат будет соответствующий. На сегодняшний день средняя загрузка по Абхазии на лето 2020 года – 25-30%. Но время есть еще до конца марта».



Подводя итоги зимнего сезона, Управление по туризму ТПП отмечает, что в 2019-2020 году выросли предложения по зимним турам в Абхазию и новогодние предложения от объектов размещения, что в свою очередь, сказалось на турпотоке в зимний период. Туроператоры предлагали туры «Абхазская рапсодия», «Новый год и Рождество», «Зимний вечер в Гагре», «Мандариновая сказка», «Зимнее солнце в бокале», «Новогодние каникулы в Абхазии» и др., средняя стоимость туров на 5-6 дней на одного человека составляла от 17 000 рублей. Отели предлагали низкие цены на проживания в зимний период, номер в среднем стоил от 1200 до 2200 рублей.



Согласно анализу сотрудников Управления по туризму ТПП и созданному реестру объектов размещения Абхазии, круглогодично готовы принимать туристов 172 объекта.



