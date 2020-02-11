APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:14, 12 Февраля 2020 46
13:02, 12 Февраля 2020 48
12:04, 12 Февраля 2020 77
17:33, 11 Февраля 2020 1345
16:57, 11 Февраля 2020 410
16:38, 11 Февраля 2020 265
15:19, 11 Февраля 2020 348
13:22, 11 Февраля 2020 396
17:52, 10 Февраля 2020 301
17:05, 10 Февраля 2020 428
15:45, 10 Февраля 2020 887
14:55, 10 Февраля 2020 465
14:44, 10 Февраля 2020 354
12:54, 10 Февраля 2020 835
12:38, 10 Февраля 2020 376
12:36, 10 Февраля 2020 503
12:29, 10 Февраля 2020 371
17:15, 7 Февраля 2020 867
14:50, 7 Февраля 2020 903
13:49, 7 Февраля 2020 585
13:20, 7 Февраля 2020 914
13:13, 7 Февраля 2020 725
16:46, 6 Февраля 2020 995
16:17, 6 Февраля 2020 760
16:05, 6 Февраля 2020 796

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Зима зимой, а обед по расписанию: как живется обитателям Сухумского обезьяньего питомника в холодный сезон

Зима зимой, а обед по расписанию: как живется обитателям Сухумского обезьяньего питомника в холодный сезон

13:14, 12 Февраля 2020
Зима зимой, а обед по расписанию: как живется обитателям Сухумского обезьяньего питомника в холодный сезон
Директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия рассказал Апсныпресс о том, как содержатся обезьяны в зимний период. 

Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Как сообщил Апсныпресс директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии АНА Зураб Миквабия, в зимний период вольеры с обезьянами отапливаются. 

«В зимний период в питомнике домики, в которых содержатся обезьяны, обогреваются. Обогрев включается в определённый период, и зависит это от температуры на улице. Рацион животных в холодный период года фактически не меняется. 

В меню входят овощи, фрукты и специальный комбикорм местного производства. Также, наши обезьяны любят хлеб и семечки». 

По словам Зураба Миквабия, на сегодняшний день в питомнике насчитывается около 430 обезьян: «Среди них макаки-резусы, анубисы, зеленые мартышки, павианы гамадрилы, лапундер, макаки яванские, макаки японские, капуцины. Надо отметить, наши павианы гамадрилы в недавнем прошлом, в 70 годах, еще жили в природе, что позволяет им хорошо переносить зиму. При этом шерсть животных меняется и зимой становится более густой. Другие виды, в частности зеленых мартышек и капуцинов, на зимний период переселяем в более теплые помещения». 

(АП): Сухумский обезьяний питомник – старейший из ныне существующих и первый приматологический Центр бывшего СССР, созданный в 20-х гг. XX в. как медико-биологическая станция для медицинских экспериментов вне районов естественного обитания обезьян. С 1957 года станция была реорганизована в Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) АМН СССР, а с 1997 года НИИЭПиТ вошел в структуру Академии наук Абхазии.


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика