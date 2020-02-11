Зима зимой, а обед по расписанию: как живется обитателям Сухумского обезьяньего питомника в холодный сезон

Директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия рассказал Апсныпресс о том, как содержатся обезьяны в зимний период.



Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Как сообщил Апсныпресс директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии АНА Зураб Миквабия, в зимний период вольеры с обезьянами отапливаются.



«В зимний период в питомнике домики, в которых содержатся обезьяны, обогреваются. Обогрев включается в определённый период, и зависит это от температуры на улице. Рацион животных в холодный период года фактически не меняется.



В меню входят овощи, фрукты и специальный комбикорм местного производства. Также, наши обезьяны любят хлеб и семечки».



По словам Зураба Миквабия, на сегодняшний день в питомнике насчитывается около 430 обезьян: «Среди них макаки-резусы, анубисы, зеленые мартышки, павианы гамадрилы, лапундер, макаки яванские, макаки японские, капуцины. Надо отметить, наши павианы гамадрилы в недавнем прошлом, в 70 годах, еще жили в природе, что позволяет им хорошо переносить зиму. При этом шерсть животных меняется и зимой становится более густой. Другие виды, в частности зеленых мартышек и капуцинов, на зимний период переселяем в более теплые помещения».



(АП): Сухумский обезьяний питомник – старейший из ныне существующих и первый приматологический Центр бывшего СССР, созданный в 20-х гг. XX в. как медико-биологическая станция для медицинских экспериментов вне районов естественного обитания обезьян. С 1957 года станция была реорганизована в Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) АМН СССР, а с 1997 года НИИЭПиТ вошел в структуру Академии наук Абхазии.



