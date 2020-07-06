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Журналисты Абхазии призывают КБ «Сухум-Банк» отозвать исковое заявление в отношении ГИА «Апсныпресс»
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15:43, 13 Июля 2020
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг считает иск КБ «Сухум-Банк» в отношении «Апсныпресс» необоснованным.
Сухум. 13 июля. Апсныпресс. В связи с судебным спором между КБ «Сухум-Банк» и Государственным информационном агентством «Апсныпресс», опубликовавшим сведения, предоставленные ему ГК «Абхазтоп», председатель Союза журналистов Республики Абхазия Руслан Хашиг сделал заявление.
Руслан Хашиг считает иск КБ «Сухум-Банк» к ГИА «Апсныпресс» необоснованным. В своем заявлении он отмечает, что «Апсныпресс» как Государственное информагентство, в соответствии со статьей 54 Закона о СМИ РА, не несёт ответственности за публикации, если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях или в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений.
Кроме того, как отмечает Руслан Хашиг, агентство «Апсныпресс», в соответствии с положением статьи 40 Закона о СМИ РА, предоставило возможность КБ «Сухум-Банк» дать опровержение публикации Госкомпании «Абхазтоп», которая была распространена данным средством массовой информации.
В связи с вышеизложенным председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг призывает КБ «Сухум-Банк» отозвать исковое заявление в отношении ГИА «Апсныпресс».
Кроме того, с заявлением в поддержку ГИА «Апсныпресс» также выступили журналисты Абхазии:
«Мы, журналисты Абхазии, призываем КБ «Сухум-Банк», финансовые возможности которого несопоставимы с возможностями СМИ, отозвать свой необоснованный иск против ГИА «Апсныпресс», так как он наносит непоправимый ущерб свободе слова, демократическим институтам, развитию СМИ, обществу и абхазскому государству. Уверены, что руководство КБ осознаёт, что в странах, где СМИ подвергаются давлению, не может быть никакого экономического развития, в том числе и в бизнесе, и в банковской сфере».
Подписи под заявлением поставили: Изида Чаниа, Гурам Амкуаб, Анаид Гогорян, Надежда Венедиктова, Манана Гургулия, Мадона Квициния, Лана Абшилава, Нана Абшилава, Элеонора Когония, Анжела Убилава, Розита Герман, Бадри Есиава, Низфа Аршба, Рада Аргун, Зоя Чача, Ольга Джонуа, Елена Полуян, Лилия Бадамшина, Асмат Таркил, Лана Цвижба ,Тамара Ачба, Рената Чагава, Дамей Касландзия, Аманда Касландзия, Евгений Синявский, Елена Заводская, Белла Кварчия, Георгий Берзения, Саид Барганджия, Зураб Аргун, Дмитрий Белый, Эльза Чанба, Темир Курбанов, Амелия Бисмарк, Марианна Котова, Рустам Зантария, Виталий Шария.
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