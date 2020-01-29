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Жизнь дана на добрые дела: девятилетняя Николь Аргун ждет помощи от неравнодушных людей
40
12:56, 5 Февраля 2020
У девочки симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор средств на лечение Николь Аргун.
У девятилетней Николь Аргун симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез. Малышка родилась в асфиксии, с первых дней наблюдалась в отделении новорожденных с диагнозом ГИП ЦНС. После забора крови девочка потеряла сознание, ей было выполнено КТ, где выявили кисту. Далее врачи выполнили МРТ головного мозга, по результатам которого выявили последствия ишемического инсульта!
С 5 лет у девочки участились эпилептические приступы.
Родители девочки, уже самостоятельно не справляясь с недугами дочери, обратились в КБФ «Ашана».
И, конечно же, фонд не отказал в помощи семье Аргун! в кратчайший срок была подобрана клиника, где Николь была оказана высококвалифицированная помощь!
В 2018 г. в ИМТ г. Москва девочка прошла обследование и подбор противосудорожной терапии. В результате госпитализации была достигнута ремиссия по эпилепсии!
Но останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продолжить лечение.
Помимо эпилептических приступов, сейчас у Николь наблюдается нарушение походки и функции правой руки.
Николь нуждается в очередной госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения.
В Институте Медицинских Технологий Москвы готовы принять девочку на госпитализацию. После обследования ей проведут курс лечения, который будет направлен на коррекцию тонуса мышц, развитие координации движений, улучшение ходьбы, развитие моторики правых конечностей.
Необходимая сумма на госпитализацию - 199 430 рублей, для семьи Аргун неподъемная.
«Призываем каждого помочь Николь, пока у нее есть шанс на выздоровление», - говорится в сообщении фонда.
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор средств на лечение Николь Аргун.
У девятилетней Николь Аргун симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез. Малышка родилась в асфиксии, с первых дней наблюдалась в отделении новорожденных с диагнозом ГИП ЦНС. После забора крови девочка потеряла сознание, ей было выполнено КТ, где выявили кисту. Далее врачи выполнили МРТ головного мозга, по результатам которого выявили последствия ишемического инсульта!
С 5 лет у девочки участились эпилептические приступы.
Родители девочки, уже самостоятельно не справляясь с недугами дочери, обратились в КБФ «Ашана».
И, конечно же, фонд не отказал в помощи семье Аргун! в кратчайший срок была подобрана клиника, где Николь была оказана высококвалифицированная помощь!
В 2018 г. в ИМТ г. Москва девочка прошла обследование и подбор противосудорожной терапии. В результате госпитализации была достигнута ремиссия по эпилепсии!
Но останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продолжить лечение.
Помимо эпилептических приступов, сейчас у Николь наблюдается нарушение походки и функции правой руки.
Николь нуждается в очередной госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения.
В Институте Медицинских Технологий Москвы готовы принять девочку на госпитализацию. После обследования ей проведут курс лечения, который будет направлен на коррекцию тонуса мышц, развитие координации движений, улучшение ходьбы, развитие моторики правых конечностей.
Необходимая сумма на госпитализацию - 199 430 рублей, для семьи Аргун неподъемная.
«Призываем каждого помочь Николь, пока у нее есть шанс на выздоровление», - говорится в сообщении фонда.
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *
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