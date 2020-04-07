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Жителям Гагры, которые находятся на карантине, предоставят продуктовые наборы

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16:49, 9 Апреля 2020
Жителям Гагры, которые находятся на карантине, предоставят продуктовые наборы
Об этом Апсныпресс рассказал врио главы Администрации Гагрского района Владимир Джения.

Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба. Врио главы Администрации Гагрского района Владимир Джения рассказал Апсныпресс о том, какая помощь оказывается жителям дома, находящимся на карантине.

Джения напомнил, что ранее была проведена дезинфекция дома. «Вчера подвезли 50 булок хлеба. Сейчас мы с районными депутатами, службой социальной защиты и волонтерами определили набор продуктов, которые в течение часа или двух будут предоставлены жителям. Количество продуктовых наборов – 55 штук, этого должно хватить примерно на неделю или на 10 дней. Финансовые расходы на себя берёт Администрация», – сказал Джения.

При этом Джения отметил, что если кому-то из жителей дома понадобятся вода или медикаменты, то на этот случай на месте дежурят волонтеры. «Завтра привезут ещё 50 булок хлеба. У нас есть постоянный контакт с жителями, там находится наш представитель, если есть какие-то вопросы, постараемся по мере возможности их решить», – подытожил Джения.


(АП): 7 апреля Министерство здравоохранения и социального обеспечения РА  подтвердило, что первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией СОVID-19 в Абхазии был зарегистрирован в городе Гагра. Жильцы многоквартирного дома, где был зарегистрирован первый случай заражения находятся на карантине.  В доме около 50 квартир, 2 подъезда.

Была проведена дезинфекция сотрудниками МЧС РА.

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