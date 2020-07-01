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Жители Абхазии голосуют по поправкам в Конституцию России
59
12:31, 1 Июля 2020
В Абхазии проходит голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Посольстве России в Абхазии, на избирательном участке №8000, проходит голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Председатель участковой избирательной комиссии Максим Литвинов проинформировал о ходе голосования: «Участок открылся с 8:00 утра и закроется в 20:00. Отмечается большая явка».
Как подчеркнул Литвинов, на участке №8000 приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья: «Выдаются маски, дезинфицируются руки. В помещение для голосования допускается ограниченное количество людей».
«Процесс идет, в основном голосуют жители столицы, но есть и люди из других районов Абазии», - подытожил председатель участковой комиссии.
(АП): С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Посольстве России в Абхазии, на избирательном участке №8000, проходит голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Председатель участковой избирательной комиссии Максим Литвинов проинформировал о ходе голосования: «Участок открылся с 8:00 утра и закроется в 20:00. Отмечается большая явка».
Как подчеркнул Литвинов, на участке №8000 приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья: «Выдаются маски, дезинфицируются руки. В помещение для голосования допускается ограниченное количество людей».
«Процесс идет, в основном голосуют жители столицы, но есть и люди из других районов Абазии», - подытожил председатель участковой комиссии.
(АП): С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.
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