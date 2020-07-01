Жители Абхазии голосуют по поправкам в Конституцию России

В Абхазии проходит голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.



Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Посольстве России в Абхазии, на избирательном участке №8000, проходит голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.



Председатель участковой избирательной комиссии Максим Литвинов проинформировал о ходе голосования: «Участок открылся с 8:00 утра и закроется в 20:00. Отмечается большая явка».

Как подчеркнул Литвинов, на участке №8000 приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья: «Выдаются маски, дезинфицируются руки. В помещение для голосования допускается ограниченное количество людей».



«Процесс идет, в основном голосуют жители столицы, но есть и люди из других районов Абазии», - подытожил председатель участковой комиссии.



(АП): С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.



