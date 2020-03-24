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Жест добра: в одном из столичных торговых объектов реализуются маски по закупочной цене

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12:30, 31 Марта 2020
Жест добра: в одном из столичных торговых объектов реализуются маски по закупочной цене
Об этом Апсныпресс рассказал предприниматель Тимур Чанба.

Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Владелец торговой точки в столице Тимур Чанба решил оказать посильную помощь населению. Он реализует маски многоразового использования по закупочной цене.

Тимур Чанба отметил: «В связи со сложной ситуацией во всем мире и в нашей стране, я решил сделать то, что в моих силах. У меня небольшой торговый объект в городе – магазин «Аламыс», и я принял решение реализовывать маски по закупочной цене, которые заказываю в «Доме мод». Эти маски многоразового использования, четырехслойные, изготовленные из марли».

По его словам, за три дня реализовано уже 350 штук. «Я планировал реализовывать в день по 50-60 штук, но люди покупают их в большом количестве. А в ателье не принимают большое количество заказов, приходится продавать штучно, самое большое количество на одного человека – 5 штук», – рассказал Чанба.

При этом, Чанба подчеркнул: «Я буду реализовывать эти маски, пока есть такая необходимость. Дай Бог, чтобы ситуация в стране и в мире наладилась в ближайшее время, и маски не понадобились людям. А самоизоляция самое главное сейчас, это то, что в наших силах».

Торговый объект расположен на улице Имама Шамиля, напротив Национальной библиотеки им. И. Папаскир.

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