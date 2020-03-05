Женщины – это опора семьи и общества: Валерий Кварчия поздравил Валентину Матвиенко с 8 Марта

Валерий Кварчия пожелал Валентине Матвиенко и всем женщинам России вечной весны в душе, прекрасного и солнечного настроения, неувядающей красоты и крепкого здоровья!



Сухум. 8 марта. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с 8 Марта.



В поздравлении говорится:



«Уважаемая Валентина Ивановна!



От имени депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично разрешите сердечно поздравить Вас с Международным женским днём!



Прекрасный праздник – 8 Марта, согретый теплом женских улыбок, проникнутый настроением радости и обновления, стал настоящим символом весны.



Женщины – это опора семьи и общества, ведь именно они берут на себя ответственность за воспитание будущего поколения, за сохранение духовных традиций, за поддержание мира и согласия.



Выражаем искреннюю признательность Вам, уважаемая Валентина Ивановна, за личный вклад в развитие наших межпарламентских связей, в дело дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между народами Республики Абхазия и Российской Федерации.



Желаем Вам и всем женщинам России вечной весны в душе, прекрасного и солнечного настроения, неувядающей красоты и крепкого здоровья!»

