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Женевские дискуссии: работа над совместным документом о неприменения силы заблокирована из-за деструктивной позиции Грузии и США
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19:05, 11 Декабря 2019
О 50-м раунде международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. 10-11 декабря состоялся 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.
В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове, вошли заместитель министра Ираклий Тужба, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.
Открывая сессию очередного раунда дискуссий, сопредседатели выразили серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности на границе с Южной Осетией и отсутствием серьезных перспектив для сближения позиций участников по многим ключевым вопросам повестки дня. Они также обратились с призывом ко всем участникам продемонстрировать конструктивный подход и принять совместные меры для решения существующих проблем.
В своих выступлениях сопредседатели отметили, что ситуация в Галском районе Абхазии остаётся стабильной и безопасной. Была также отмечена позитивная динамика решения вопросов, связанных с получением идентификационных документов для жителей Галского района.
Абхазская сторона подтвердила свою готовность вести работу по всем ключевым вопросам повестки дня и выступила с некоторыми предложениями по их возможному решению. К сожалению, предложения абхазской стороны, направленные на решение гуманитарных проблем, не получили должного реагирования со стороны представителей Грузии и остаются нерешенными на протяжении многих лет.
В свою очередь, представители российской делегации подчеркнули важность продолжения работы МЖД, которые на протяжении многих лет способствуют сохранению мира и стабильности в Закавказье.
Делегации России, Абхазии и Южной Осетии предложили сосредоточить основное внимание на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы. К сожалению, работа в этом направлении полностью заблокирована в результате деструктивной позиции представителей Грузии и США, которые категорически отказываются от обсуждения любых аспектов данного документа.
(АП): Следующий раунд МЖД запланирован на 31.03-01.04.2020 года.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. 10-11 декабря состоялся 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.
В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове, вошли заместитель министра Ираклий Тужба, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.
Открывая сессию очередного раунда дискуссий, сопредседатели выразили серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности на границе с Южной Осетией и отсутствием серьезных перспектив для сближения позиций участников по многим ключевым вопросам повестки дня. Они также обратились с призывом ко всем участникам продемонстрировать конструктивный подход и принять совместные меры для решения существующих проблем.
В своих выступлениях сопредседатели отметили, что ситуация в Галском районе Абхазии остаётся стабильной и безопасной. Была также отмечена позитивная динамика решения вопросов, связанных с получением идентификационных документов для жителей Галского района.
Абхазская сторона подтвердила свою готовность вести работу по всем ключевым вопросам повестки дня и выступила с некоторыми предложениями по их возможному решению. К сожалению, предложения абхазской стороны, направленные на решение гуманитарных проблем, не получили должного реагирования со стороны представителей Грузии и остаются нерешенными на протяжении многих лет.
В свою очередь, представители российской делегации подчеркнули важность продолжения работы МЖД, которые на протяжении многих лет способствуют сохранению мира и стабильности в Закавказье.
Делегации России, Абхазии и Южной Осетии предложили сосредоточить основное внимание на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы. К сожалению, работа в этом направлении полностью заблокирована в результате деструктивной позиции представителей Грузии и США, которые категорически отказываются от обсуждения любых аспектов данного документа.
(АП): Следующий раунд МЖД запланирован на 31.03-01.04.2020 года.
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