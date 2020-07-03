15:46, 10 Июля 2020 100
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11:39, 8 Июля 2020 584
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16:32, 7 Июля 2020 711
16:24, 7 Июля 2020 976
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Жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения ожидается в выходные дни
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15:46, 10 Июля 2020
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 10 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии будет в зоне влияния обширного барического поля пониженного давления и выноса теплого воздуха с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местам возможен туман, днем жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +27+32°С.
Температура морской воды +26+27°С.
В столице облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +31°С.
Сухум. 10 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии будет в зоне влияния обширного барического поля пониженного давления и выноса теплого воздуха с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местам возможен туман, днем жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +27+32°С.
Температура морской воды +26+27°С.
В столице облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +31°С.
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