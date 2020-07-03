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Жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения ожидается в выходные дни

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15:46, 10 Июля 2020
Жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения ожидается в выходные дни
Атмосферное давление – нестабильное. 

Сухум. 10 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии  будет в зоне влияния обширного барического поля пониженного давления и выноса теплого воздуха с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местам возможен туман, днем жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. 

Атмосферное давление – нестабильное. 

Ветер слабый и  умеренный – 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +27+32°С. 

Температура морской воды +26+27°С.

В столице облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.
 
Температура воздуха ночью +23°С, днем +31°С.

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