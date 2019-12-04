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Защитники Приднестровья пройдут курс реабилитации в Абхазии

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16:07, 4 Декабря 2019
Защитники Приднестровья пройдут курс реабилитации в Абхазии
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман встретился с заместителем министра по социальной защите и труду ПМР Олегом Федотовым.

Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. В Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики прошла встреча Полномочного представителя Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана с заместителем министра по социальной защите и труду ПМР Олегом Федотовым.

Как отмечается в сообщении, основной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с протезированием приднестровских инвалидов в Абхазии в Республиканском реабилитационном центре, а также, организационный план работы по данному направлению, который включает подготовку Договора на протезирование в 2020 году, порядок его подписания и реализации.

Пребывание в Абхазии инвалидов-защитников Приднестровья и их протезирование осуществляются на основании Договора, заключенного подведомственными организациями Министерства по социальной защите и труду ПМР и Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА, – Республиканским реабилитационным центром в Гагре и ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» в Тирасполе.

В 2018 году программа протезирования инвалидов-защитников Приднестровья в Абхазии позволила принять в Республиканском реабилитационном центре две группы приднестровских инвалидов – защитников Приднестровья.

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