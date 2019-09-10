13:16, 17 Сентября 2019 33
10:42, 17 Сентября 2019 399
16:08, 16 Сентября 2019 435
14:43, 16 Сентября 2019 230
14:03, 16 Сентября 2019 1363
13:25, 16 Сентября 2019 299
11:04, 16 Сентября 2019 307
17:00, 15 Сентября 2019 381
14:39, 15 Сентября 2019 347
20:23, 14 Сентября 2019 1118
17:29, 13 Сентября 2019 661
16:07, 13 Сентября 2019 1270
15:53, 13 Сентября 2019 1104
13:04, 13 Сентября 2019 549
11:19, 13 Сентября 2019 1001
16:24, 12 Сентября 2019 863
16:05, 12 Сентября 2019 884
15:51, 12 Сентября 2019 548
15:37, 12 Сентября 2019 652
12:29, 12 Сентября 2019 776
18:18, 11 Сентября 2019 826
17:55, 11 Сентября 2019 1106
15:53, 11 Сентября 2019 811
15:29, 11 Сентября 2019 541
14:11, 11 Сентября 2019 642
Популярное
16.09.2019 1368
13.09.2019 1270
13.09.2019 1106
11.09.2019 1106
13.09.2019 1001
Заседание Верховного суда по иску Алхаса Квициниа перенесено
33
13:16, 17 Сентября 2019
Алхас Квициниа подал иск об отмене итогов президентских выборов, состоявшихся 8 сентября.
Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Верховном суде Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия началось судебное разбирательство по административному исковому заявлению – о признании незаконным и недействительным Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Интересы истца Алхаса Квициниа, не явившегося на заседание суда, представляла его адвокат Инга Габилая.
После оглашения судом прав и обязанностей участников судебного процесса, предусмотренных Кодексом Республики Абхазия об административном судопроизводстве, адвокат истца заявила отвод всему составу суда, рассматривающему административное дело по первой инстанции.
Основаниями для отвода адвокат привела нарушение нормы процессуального законодательства, а именно статьи 36 Кодекса РА об административном судопроизводстве, которая предусматривает формирование состава суда, при замене судьи Анри Барциц на судью Оксану Пилия.
Согласно сайту Верховного суда РА, в соответствии с частью 1 статьи 36 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, состав суда при производстве по административным делам формируется в соответствии со статьями 25 и 37 указанного кодекса.
Согласно части 4 статьи 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, вопрос об отводе, заявленном двум судьям или всему рассматривающему административное дело составу суда по первой инстанции, разрешается председателем суда или его заместителями, без извещения сторон и без удаления в совещательную комнату, не позднее следующего рабочего дня со дня его заявления.
О дате проведения следующего судебного заседания будет предоставлена информация 18 сентября на сайте Верховного суда РА.
(АП): От кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа поступило административное исковое заявление с просьбой признать незаконным и недействительным Решение Центральной избирательной комиссии РА об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
По итогам второго тура выборов Президента Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Алхас Квициниа – 46,17% голосов.
Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Верховном суде Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия началось судебное разбирательство по административному исковому заявлению – о признании незаконным и недействительным Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Интересы истца Алхаса Квициниа, не явившегося на заседание суда, представляла его адвокат Инга Габилая.
После оглашения судом прав и обязанностей участников судебного процесса, предусмотренных Кодексом Республики Абхазия об административном судопроизводстве, адвокат истца заявила отвод всему составу суда, рассматривающему административное дело по первой инстанции.
Основаниями для отвода адвокат привела нарушение нормы процессуального законодательства, а именно статьи 36 Кодекса РА об административном судопроизводстве, которая предусматривает формирование состава суда, при замене судьи Анри Барциц на судью Оксану Пилия.
Согласно сайту Верховного суда РА, в соответствии с частью 1 статьи 36 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, состав суда при производстве по административным делам формируется в соответствии со статьями 25 и 37 указанного кодекса.
Согласно части 4 статьи 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, вопрос об отводе, заявленном двум судьям или всему рассматривающему административное дело составу суда по первой инстанции, разрешается председателем суда или его заместителями, без извещения сторон и без удаления в совещательную комнату, не позднее следующего рабочего дня со дня его заявления.
О дате проведения следующего судебного заседания будет предоставлена информация 18 сентября на сайте Верховного суда РА.
(АП): От кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа поступило административное исковое заявление с просьбой признать незаконным и недействительным Решение Центральной избирательной комиссии РА об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
По итогам второго тура выборов Президента Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Алхас Квициниа – 46,17% голосов.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.