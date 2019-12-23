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Заседание Кабмина: приняты распоряжения по кадровым вопросам
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12:52, 25 Декабря 2019
На заседании Кабинета Министров был принят ряд распоряжений о назначениях.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров члены Правительства приняли ряд распоряжений по кадровым вопросам:
– Заур Гулиа назначен первым заместителем министра экономики Республики Абхазия;
– Саид Гулария – заместителем министра экономики Республики Абхазия;
– Наала Лакоба – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Алиса Ардзинба – статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Алхас Конджария – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Николай Ачба – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
– Михаил Ладария – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
– Лела Качарава – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
– Мурман Соломко – первым заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;
– Тимур Дзыба – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;
– Леон Кварчия – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
– Алмасхан Кецба – заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров члены Правительства приняли ряд распоряжений по кадровым вопросам:
– Заур Гулиа назначен первым заместителем министра экономики Республики Абхазия;
– Саид Гулария – заместителем министра экономики Республики Абхазия;
– Наала Лакоба – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Алиса Ардзинба – статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Алхас Конджария – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
– Николай Ачба – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
– Михаил Ладария – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
– Лела Качарава – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
– Мурман Соломко – первым заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;
– Тимур Дзыба – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;
– Леон Кварчия – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
– Алмасхан Кецба – заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
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