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Заседание Кабмина: приняты распоряжения по кадровым вопросам

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12:52, 25 Декабря 2019
Заседание Кабмина: приняты распоряжения по кадровым вопросам
На заседании Кабинета Министров был принят ряд распоряжений о назначениях.

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров члены Правительства приняли ряд распоряжений по кадровым вопросам:

– Заур Гулиа назначен первым заместителем министра экономики Республики Абхазия;

– Саид Гулария – заместителем министра экономики Республики Абхазия;

– Наала Лакоба – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

– Алиса Ардзинба – статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

– Алхас Конджария – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

– Николай Ачба – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

– Михаил Ладария – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

– Лела Качарава – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;

– Мурман Соломко – первым заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;

– Тимур Дзыба – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;

– Леон Кварчия – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;

– Алмасхан Кецба – заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.

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