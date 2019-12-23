Заседание Кабмина: приняты распоряжения по кадровым вопросам

На заседании Кабинета Министров был принят ряд распоряжений о назначениях.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров члены Правительства приняли ряд распоряжений по кадровым вопросам:



– Заур Гулиа назначен первым заместителем министра экономики Республики Абхазия;



– Саид Гулария – заместителем министра экономики Республики Абхазия;



– Наала Лакоба – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;



– Алиса Ардзинба – статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;



– Алхас Конджария – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;



– Николай Ачба – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;



– Михаил Ладария – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;



– Лела Качарава – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;



– Мурман Соломко – первым заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;



– Тимур Дзыба – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;



– Леон Кварчия – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;



– Алмасхан Кецба – заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.

