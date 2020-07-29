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Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты Тамази Лейба
14:16, 29 Июля 2020
Повторные выборы по округу №10 состоятся 13 сентября
Сухум. 29 июля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Лейба Тамази Гавриловича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу № 10.
12 июля на выборах депутата парламента по Бзыпскому избирательному округу №10 ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим ЦИК РА назначил повторные выборы по этому округу на 13 сентября.
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