Заработал официальный сайт Союза писателей Абхазии





Сухум. 25 июня. Апсныпресс. Заработал официальный сайт Союза писателей





На официальном сайте Союза есть вся необходимая информация о деятельности творческой организации, об истории ее становления, о национальном литературном процессе в историко-культурном контексте, о писателях Абхазии, новостные материалы, новые издания и фотогалерея.





Кроме того, на главной странице сайта созданы страницы литературно-художественного и общественно-политического журнала «Алашара», газеты «Аамта» и детского журнала «Амцабз», учрежденных Союзом писателей РА.



По информации Председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу, на сайте представлен архив за последние пять лет. «Мы намерены продолжать обновлять его по мере появления публикаций. Теперь каждый посетитель сайта может прочитать материалы о литературной жизни Абхазии», - добавил Абхазоу.





Школьникам, студентам и любителям литературы предоставляется возможность в электронном формате ознакомиться с биобиблиографиями писателей Абхазии и прочитать любимые произведения в абхазской русской версиях сайта.



