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Заработал единый многоканальный номер контактного центра Минздрава Абхазии 0303

11:16, 28 Марта 2020
Заработал единый многоканальный номер контактного центра Минздрава Абхазии 0303
По этому номеру можно получить консультацию медиков о профилактике и лечении коронавирусной инфекции COVID – 19. 

Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии при поддержке мобильных операторов «А-Мобаил» и «Аквафон» запускает единый многоканальный бесплатный номер контактного центра – 0303 для звонков на номера «горячей линии» Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, позвонивший по этому номеру сможет получить консультацию медиков о профилактике и лечении коронавирусной инфекции COVID – 19. 

Также, для абонентов, звонящих с городских номеров, будет работать многоканальный телефон +7 940 789 03 03.

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