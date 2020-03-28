Заработал единый многоканальный номер контактного центра Минздрава Абхазии 0303





Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии при поддержке мобильных операторов «А-Мобаил» и «Аквафон» запускает единый многоканальный бесплатный номер контактного центра – 0303 для звонков на номера «горячей линии» Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как отмечается в сообщении, позвонивший по этому номеру сможет получить консультацию медиков о профилактике и лечении коронавирусной инфекции COVID – 19.





Также, для абонентов, звонящих с городских номеров, будет работать многоканальный телефон +7 940 789 03 03.