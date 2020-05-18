Заместителем Председателя Службы государственной безопасности Абхазии назначен Заал Хварцкия

Соответствующий Указ подписал Президент РА Аслан Бжания.



Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о заместителе Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.



В документе говорится:



"1. Освободить генерал-майора Арлан Владимира Борисовича от воинской должности заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

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2. Зачислить Арлан Владимира Борисовича в распоряжение Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

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3. Назначить заместителем Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия капитана Хварцкия Заала Мушниевича".





(АП): Хварцкия Заал Мушниевич - родился 30 августа 1985 года в г. Ленинград. Сын легендарного Героя Абхазии Мушни Хварцкия.

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В 2006 г. окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление «История».

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В 2008 г. окончил магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, магистр исторических наук, направление «Всеобщая история».

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С 2008 по 2010 гг. – военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Республики Абхазия.



С 2011 года является сотрудником Службы государственной безопасности, занимал различные должности.

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В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.

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За положительные показатели в работе неодократно награждался руководством Службы государственной безопасности.

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Женат. Отец двоих детей.



