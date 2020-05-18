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Заместителем Председателя Службы государственной безопасности Абхазии назначен Заал Хварцкия
19:21, 19 Мая 2020
Соответствующий Указ подписал Президент РА Аслан Бжания.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о заместителе Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
В документе говорится:
"1. Освободить генерал-майора Арлан Владимира Борисовича от воинской должности заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
2. Зачислить Арлан Владимира Борисовича в распоряжение Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
3. Назначить заместителем Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия капитана Хварцкия Заала Мушниевича".
(АП): Хварцкия Заал Мушниевич - родился 30 августа 1985 года в г. Ленинград. Сын легендарного Героя Абхазии Мушни Хварцкия.
В 2006 г. окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление «История».
В 2008 г. окончил магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, магистр исторических наук, направление «Всеобщая история».
С 2008 по 2010 гг. – военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Республики Абхазия.
С 2011 года является сотрудником Службы государственной безопасности, занимал различные должности.
В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.
За положительные показатели в работе неодократно награждался руководством Службы государственной безопасности.
Женат. Отец двоих детей.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о заместителе Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
В документе говорится:
"1. Освободить генерал-майора Арлан Владимира Борисовича от воинской должности заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
2. Зачислить Арлан Владимира Борисовича в распоряжение Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
3. Назначить заместителем Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия капитана Хварцкия Заала Мушниевича".
(АП): Хварцкия Заал Мушниевич - родился 30 августа 1985 года в г. Ленинград. Сын легендарного Героя Абхазии Мушни Хварцкия.
В 2006 г. окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление «История».
В 2008 г. окончил магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, магистр исторических наук, направление «Всеобщая история».
С 2008 по 2010 гг. – военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Республики Абхазия.
С 2011 года является сотрудником Службы государственной безопасности, занимал различные должности.
В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.
За положительные показатели в работе неодократно награждался руководством Службы государственной безопасности.
Женат. Отец двоих детей.
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