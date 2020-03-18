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Закрыты 154 избирательных участка для голосования на выборах Президента Республики Абхазия

22
20:23, 22 Марта 2020
Закрыты 154 избирательных участка для голосования на выборах Президента Республики Абхазия
В Абхазии завершились повторные выборы Президента.
 
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. В 20:00 закрылись все избирательные участки для голосования на выборах Президента Республики Абхазия.

По предварительным данным в выборах приняли участие 97 209 человек (75,68%).

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