APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
20:29, 8 Сентября 2019 199
19:41, 8 Сентября 2019 181
19:07, 8 Сентября 2019 172
18:26, 8 Сентября 2019 493
15:35, 8 Сентября 2019 690
14:54, 8 Сентября 2019 253
13:52, 8 Сентября 2019 158
12:37, 8 Сентября 2019 345
11:58, 8 Сентября 2019 246
10:35, 8 Сентября 2019 392
10:14, 8 Сентября 2019 455
11:09, 6 Сентября 2019 1417
19:27, 5 Сентября 2019 642
16:59, 5 Сентября 2019 381
15:38, 5 Сентября 2019 842
13:28, 5 Сентября 2019 484
19:19, 4 Сентября 2019 1085
16:11, 4 Сентября 2019 473
12:29, 4 Сентября 2019 566
11:21, 4 Сентября 2019 462
15:25, 3 Сентября 2019 873
15:00, 3 Сентября 2019 458
14:34, 3 Сентября 2019 1137
13:17, 3 Сентября 2019 721
11:14, 3 Сентября 2019 690

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Закрыты 154 избирательных участка для голосования на выборах Президента Абхазии

Закрыты 154 избирательных участка для голосования на выборах Президента Абхазии

1
20:29, 8 Сентября 2019
Закрыты 154 избирательных участка для голосования на выборах Президента Абхазии
В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах Президента Республики Абхазия.

Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В 20:00 закрылись все избирательные участки для голосования на выборах Президента Республики Абхазия.

Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия сообщил, что избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. При этом он подчеркнул, что порог явки пройден.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика