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Закрыты 154 избирательных участка для голосования на выборах Президента Абхазии
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20:29, 8 Сентября 2019
В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах Президента Республики Абхазия.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В 20:00 закрылись все избирательные участки для голосования на выборах Президента Республики Абхазия.
Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия сообщил, что избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. При этом он подчеркнул, что порог явки пройден.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В 20:00 закрылись все избирательные участки для голосования на выборах Президента Республики Абхазия.
Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия сообщил, что избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. При этом он подчеркнул, что порог явки пройден.
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