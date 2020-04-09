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Закрытие границы Абхазии в курортный сезон – фейк!

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14:44, 16 Апреля 2020
Закрытие границы Абхазии в курортный сезон – фейк!
В социальных сетях распространилась фейковая информация об аннулировании турпутевок в Абхазию в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Сухум. 16 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Государственный комитет по курортам и туризму РА опроверг фейковые новости о закрытии границы в курортный сезон и аннулировании турпутевок. Такая недостоверная информация распространялась в социальных сетях.

В официальном обращении Госкомитета сказано:

«Уважаемые гости Абхазии! В связи с распространением фейковых постов отдельных групп в социальных сетях и телеграмм-чатах с призывами аннуляции туров в Республику Абхазия, ввиду, якобы, продления карантина и закрытия государственной границы на летний период, в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщаем, что публикации такого рода не соответствуют действительности!

Министерство здравоохранения и соцобеспечения РА, межведомственный Оперативный штаб по защите от коронавируса ведет ежедневный мониторинг случаев заражения (зарегистрировано 3 случая), что не даёт оснований для лживого провокационного вброса такой информации со стороны недоброжелателей для подрыва конкурентоспособности курортов Абхазии.

Чтобы наша работа была максимально оперативной, настоятельно просим не доверять провокационной информации и незамедлительно обращаться в турфирмы, где приобретался тур. Коллеги проинформируют о текущей ситуации.
Будьте бдительными и сверяйте информацию с официальными источниками, Госкомитетом Республики Абхазия по курортам и туризму (http://gktourism-ra.org/) или звоните по номеру Горячей линий: 8 (800) 505-42-40.

Благодарим за терпение, поддержку и выбор Абхазии для вашего отдыха!»

Заместитель председателя Госкомитета по курортам и туризму Астамур Барциц прокомментировал данный инцидент: «Курорт Абхазия привык участвовать в честной конкурентной борьбе на туристическом рынке. Но некоторые недобросовестные наши конкуренты используют грязные методы. В данном случае, для распространения фейков в группах в «ВКонтакте» были использованы боты и «вбросы» в мессенджерах. Сообщения таргетировались на самую восприимчивую целевую аудиторию. Госкомитет, со своей стороны, сделал официальное обращение с опровержением данного фейка, после чего администрация группы в «ВКонтакте», опубликовавшая недостоверную информацию, удалила пост и извинилась за неофициальную информацию».

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