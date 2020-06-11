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Задолженность Абхазской железной дороги перед внебюджетными фондами составила 33 миллиона рублей
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18:35, 16 Июня 2020
В Кабмине прошла встреча премьера с главой АЖД.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с директором РУП «Абхазская железная дорога» Мироном Агрба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Мирон Агрба доложил главе Правительства о работе предприятия, плановых мероприятиях, о расходах и доходах организации.
Приводя данные доходов организации, Агрба обратил внимание на то, что в период карантинных мероприятий, доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.
В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тыс. 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.
Объём грузоперевозок в 2019 году составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тыс. 300 пассажиров.
Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 млн 826 тыс. рублей, от грузовых – 38 млн 351 тыс. рублей.
Кроме того, Агрба рассказал о задолженностях РУПа:
«За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 млн рублей».
Говоря о расходной части бюджета предприятия, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий РУПа входит мониторинг и диагностика состояний железнодорожной инфраструктуры, её частичное восстановление и ремонт.
Подводя итоги встречи, Александр Анкваб обратил внимание руководства РУПа на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с директором РУП «Абхазская железная дорога» Мироном Агрба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Мирон Агрба доложил главе Правительства о работе предприятия, плановых мероприятиях, о расходах и доходах организации.
Приводя данные доходов организации, Агрба обратил внимание на то, что в период карантинных мероприятий, доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.
В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тыс. 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.
Объём грузоперевозок в 2019 году составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тыс. 300 пассажиров.
Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 млн 826 тыс. рублей, от грузовых – 38 млн 351 тыс. рублей.
Кроме того, Агрба рассказал о задолженностях РУПа:
«За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 млн рублей».
Говоря о расходной части бюджета предприятия, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий РУПа входит мониторинг и диагностика состояний железнодорожной инфраструктуры, её частичное восстановление и ремонт.
Подводя итоги встречи, Александр Анкваб обратил внимание руководства РУПа на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.
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