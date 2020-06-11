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Задолженность Абхазской железной дороги перед внебюджетными фондами составила 33 миллиона рублей

24
18:35, 16 Июня 2020
Задолженность Абхазской железной дороги перед внебюджетными фондами составила 33 миллиона рублей
В Кабмине прошла встреча премьера с главой АЖД.

Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с директором РУП «Абхазская железная дорога» Мироном Агрба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА. 

Мирон Агрба доложил главе Правительства о работе предприятия, плановых мероприятиях, о расходах и доходах организации. 
Приводя данные доходов организации, Агрба обратил внимание на то, что в период карантинных мероприятий,  доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились. 
В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тыс. 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля. 
Объём грузоперевозок в 2019 году составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тыс. 300 пассажиров. 
Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 млн 826 тыс. рублей, от грузовых – 38 млн 351 тыс. рублей.

Кроме того, Агрба рассказал о задолженностях РУПа: 
«За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 млн рублей».

Говоря о расходной части бюджета  предприятия, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий РУПа входит мониторинг и диагностика состояний железнодорожной инфраструктуры, её частичное восстановление и ремонт. 

Подводя  итоги встречи, Александр Анкваб обратил внимание руководства РУПа на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.

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