Задолженность Абхазской железной дороги перед внебюджетными фондами составила 33 миллиона рублей

В Кабмине прошла встреча премьера с главой АЖД.



Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с директором РУП «Абхазская железная дорога» Мироном Агрба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Мирон Агрба доложил главе Правительства о работе предприятия, плановых мероприятиях, о расходах и доходах организации.

Приводя данные доходов организации, Агрба обратил внимание на то, что в период карантинных мероприятий, доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.

В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тыс. 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.

Объём грузоперевозок в 2019 году составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тыс. 300 пассажиров.

Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 млн 826 тыс. рублей, от грузовых – 38 млн 351 тыс. рублей.



Кроме того, Агрба рассказал о задолженностях РУПа:

«За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 млн рублей».



Говоря о расходной части бюджета предприятия, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий РУПа входит мониторинг и диагностика состояний железнодорожной инфраструктуры, её частичное восстановление и ремонт.



Подводя итоги встречи, Александр Анкваб обратил внимание руководства РУПа на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.

