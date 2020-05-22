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Задержан ранее разыскиваемый Эрик Чкадуа

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20:08, 29 Мая 2020
Задержан ранее разыскиваемый Эрик Чкадуа
Гражданин Чкадуа доставлен в МВД РА.

Сухум. 29 мая. Апсныпресс. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 29 мая, примерно в 17:30, сотрудниками МВД РА совместно с СГБ РА в г. Сухум по ул. Воронова, в одной из квартир жилого дома, задержан ранее разыскиваемый Чкадуа Эрик Юрьевич.

Постановление об объявлении в розыск в отношении гражданина Чкадуа, подозреваемого по уголовному делу, возбужденному 22 ноября 2019 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 29 УК РА – п. «а», «е», «ж»; ч. 2 ст. 99 УК РА – п. «а», «е», «ж»; ч. 2 ст. 99 УК РА и ч. 2 ст. 217 УК РА, вынесено Прокуратурой г. Сухум.

Согласно материалам уголовного дела, 22 ноября 2019 года,в 14 часов 43 минуты, в г. Сухум по ул. Проспект Леона,д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо», группа неустановленных следствием лиц, в количестве не менее четырех лиц, в масках, камуфлированной одежде, вооруженные незаконно хранимым и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору, совершили умышленное убийство Шамба Астамура Львовича 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича 1981 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна 1998 года рождения, в Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки Авидзба Шамиль Ревазович 1997 года рождения.

Гражданин Чкадуа доставлен в МВД РА.

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