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Задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба
13:03, 14 Февраля 2020
17 января абхазские правоохранительные органы отправили в РФ запрос на его задержание.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. В Москве задержан бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Накануне на Петровском бульваре задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба, который подозревается в превышении должностных полномочий», - сказал собеседник агентства, добавив, что от должности он был отстранен в 2017 году.
По его словам, в отношении Бганба было возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Абхазии («Злоупотребление полномочиями»). 17 января абхазские правоохранительные органы отправили в РФ запрос на его задержание.
Как сообщили Апсныпресс в Генеральной прокуратуре РА, официальных данных о том, что задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба еще нет. «Мы отправили соответствующий запрос, но пока не получили ответ», - сказали в ведомстве.
(АП): Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА проводится комплекс процессуальных мероприятий по проверке сообщения о преступлении председателя Сбербанка Абхазии Агрба Р.Н., поступившей в органы прокуратуры 17 января 2020г., по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии. Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии (ОАО) установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри РА, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. В Москве задержан бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Накануне на Петровском бульваре задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба, который подозревается в превышении должностных полномочий», - сказал собеседник агентства, добавив, что от должности он был отстранен в 2017 году.
По его словам, в отношении Бганба было возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Абхазии («Злоупотребление полномочиями»). 17 января абхазские правоохранительные органы отправили в РФ запрос на его задержание.
Как сообщили Апсныпресс в Генеральной прокуратуре РА, официальных данных о том, что задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба еще нет. «Мы отправили соответствующий запрос, но пока не получили ответ», - сказали в ведомстве.
(АП): Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА проводится комплекс процессуальных мероприятий по проверке сообщения о преступлении председателя Сбербанка Абхазии Агрба Р.Н., поступившей в органы прокуратуры 17 января 2020г., по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии. Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии (ОАО) установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри РА, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей.
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