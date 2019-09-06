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За пределами Абхазии открылись избирательные участки в Москве и Черкесске
11:58, 8 Сентября 2019
Началось повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Мадина Чагава. В Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии РА «Выборы Президента Республики Абхазия 2019» министр иностранных дел РА Даур Кове рассказал об организации голосования избирателей за пределами страны.
По информации Кове, в соответствии с решением ЦИК РА, образовано 2 избирательных участка по выборам Президента Республики Абхазия на территории РФ – в городах Москва и Черкесск. «Избирательный участок на территории Турецкой Республики не работает, так как при проведении первого тура выборов Президента РА избирательный участок работу не начал».
Даур Кове отметил, что за ходом голосования следят 12 международных наблюдателей: «Это делегации из Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания России, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия».
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Мадина Чагава. В Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии РА «Выборы Президента Республики Абхазия 2019» министр иностранных дел РА Даур Кове рассказал об организации голосования избирателей за пределами страны.
По информации Кове, в соответствии с решением ЦИК РА, образовано 2 избирательных участка по выборам Президента Республики Абхазия на территории РФ – в городах Москва и Черкесск. «Избирательный участок на территории Турецкой Республики не работает, так как при проведении первого тура выборов Президента РА избирательный участок работу не начал».
Даур Кове отметил, что за ходом голосования следят 12 международных наблюдателей: «Это делегации из Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания России, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия».
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