За первое полугодие 2020 года по банковским картам выдано 6,2 млрд руб.

Банк Абхазии назвал сумму операций по картам за первое полугодие.



Сухум. 17 июля. Апсныпресс. За первое полугодие 2020 г. держателями банковских карт на территории Абхазии было произведено операций на общую сумму 7,132 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.



Объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы АПРА, вырос на 13,7%, или 861 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА пришлось 63,3%, на карты МПС – 31,4 %, на карты платежной системы «Мир» – 5,3%.



Объем операций по российским банковским картам в НПС АПРА за первое полугодие 2020 г. вырос на 36,2% (694 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,616 млрд руб. В том числе картами «Мир» с начала года было совершено операций на 377 млн руб.



С октября 2019 г. банки-участники национальной платежной системы АПРА начали выпускать карты АПРА «World» с возможностью осуществления операций за пределами Республики Абхазия. За первое полугодие 2020 года держатели карт АПРА «World» совершили операции за границей на 21,03 млн руб.



По итогам шести месяцев 2020 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 943 млн руб. Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях республики расплатились на общую сумму 737 млн руб., объем безналичных операций держателей карт «Мир» составил 102 млн руб. Сумма безналичных операций картами АПРА за шесть месяцев 2020 г. составила 104 млн руб., и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем в 2 раза. В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершают покупки на общую сумму в 568 тыс. руб.



В то же время через инфраструктуру АПРА за два квартала текущего года держателями банковских карт было обналичено 6,189 млрд руб. Таким образом, средний показатель снятия наличных денежных средств превышает 1 млрд руб. в месяц.



В 2020 году платежная инфраструктура НПС АПРА была увеличена на 161 POS-терминальное устройство. Всего на территории Абхазии установлено 2090 терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.