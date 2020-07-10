14:20, 17 Июля 2020 5
13:42, 17 Июля 2020 58
18:54, 16 Июля 2020 138
18:09, 16 Июля 2020 79
14:43, 16 Июля 2020 351
11:20, 16 Июля 2020 477
11:01, 16 Июля 2020 791
10:20, 16 Июля 2020 541
09:30, 16 Июля 2020 531
16:36, 15 Июля 2020 603
14:51, 15 Июля 2020 428
14:47, 15 Июля 2020 520
14:14, 15 Июля 2020 944
14:03, 15 Июля 2020 661
13:53, 15 Июля 2020 502
13:48, 15 Июля 2020 939
13:25, 15 Июля 2020 905
14:52, 14 Июля 2020 631
13:06, 14 Июля 2020 834
13:01, 14 Июля 2020 813
20:27, 13 Июля 2020 940
20:10, 13 Июля 2020 776
18:51, 13 Июля 2020 938
15:43, 13 Июля 2020 830
15:36, 13 Июля 2020 887
Популярное
10.07.2020 1462
10.07.2020 1144
10.07.2020 1133
10.07.2020 1120
13.07.2020 940
13.07.2020 938
За первое полугодие 2020 года по банковским картам выдано 6,2 млрд руб.
58
13:42, 17 Июля 2020
Банк Абхазии назвал сумму операций по картам за первое полугодие.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. За первое полугодие 2020 г. держателями банковских карт на территории Абхазии было произведено операций на общую сумму 7,132 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.
Объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы АПРА, вырос на 13,7%, или 861 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА пришлось 63,3%, на карты МПС – 31,4 %, на карты платежной системы «Мир» – 5,3%.
Объем операций по российским банковским картам в НПС АПРА за первое полугодие 2020 г. вырос на 36,2% (694 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,616 млрд руб. В том числе картами «Мир» с начала года было совершено операций на 377 млн руб.
С октября 2019 г. банки-участники национальной платежной системы АПРА начали выпускать карты АПРА «World» с возможностью осуществления операций за пределами Республики Абхазия. За первое полугодие 2020 года держатели карт АПРА «World» совершили операции за границей на 21,03 млн руб.
По итогам шести месяцев 2020 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 943 млн руб. Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях республики расплатились на общую сумму 737 млн руб., объем безналичных операций держателей карт «Мир» составил 102 млн руб. Сумма безналичных операций картами АПРА за шесть месяцев 2020 г. составила 104 млн руб., и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем в 2 раза. В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершают покупки на общую сумму в 568 тыс. руб.
В то же время через инфраструктуру АПРА за два квартала текущего года держателями банковских карт было обналичено 6,189 млрд руб. Таким образом, средний показатель снятия наличных денежных средств превышает 1 млрд руб. в месяц.
В 2020 году платежная инфраструктура НПС АПРА была увеличена на 161 POS-терминальное устройство. Всего на территории Абхазии установлено 2090 терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. За первое полугодие 2020 г. держателями банковских карт на территории Абхазии было произведено операций на общую сумму 7,132 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.
Объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы АПРА, вырос на 13,7%, или 861 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА пришлось 63,3%, на карты МПС – 31,4 %, на карты платежной системы «Мир» – 5,3%.
Объем операций по российским банковским картам в НПС АПРА за первое полугодие 2020 г. вырос на 36,2% (694 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,616 млрд руб. В том числе картами «Мир» с начала года было совершено операций на 377 млн руб.
С октября 2019 г. банки-участники национальной платежной системы АПРА начали выпускать карты АПРА «World» с возможностью осуществления операций за пределами Республики Абхазия. За первое полугодие 2020 года держатели карт АПРА «World» совершили операции за границей на 21,03 млн руб.
По итогам шести месяцев 2020 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 943 млн руб. Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях республики расплатились на общую сумму 737 млн руб., объем безналичных операций держателей карт «Мир» составил 102 млн руб. Сумма безналичных операций картами АПРА за шесть месяцев 2020 г. составила 104 млн руб., и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем в 2 раза. В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершают покупки на общую сумму в 568 тыс. руб.
В то же время через инфраструктуру АПРА за два квартала текущего года держателями банковских карт было обналичено 6,189 млрд руб. Таким образом, средний показатель снятия наличных денежных средств превышает 1 млрд руб. в месяц.
В 2020 году платежная инфраструктура НПС АПРА была увеличена на 161 POS-терминальное устройство. Всего на территории Абхазии установлено 2090 терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.