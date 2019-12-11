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За нарушение территориальной целостности Абхазии и ведение антиконституционных переговоров введена уголовная ответственность
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13:09, 12 Декабря 2019
В УК РА внесены изменения.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На заседании сессии Народного Собрания - Парламента РА обсудили Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс республики.
Представляя документ, депутат Рауль Лолуа сообщил, что изменения внесены в главу 29. Так, по его словам, глава 29 дополняется статьей 273. 1 «Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности»: «Действия против РА, направленные на передачу иностранным государствам всей территории РА, либо отделения от территории РА ее части, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет».
Также статья 273.2 предусматривает наказание за «ведение антиконституционных переговоров, либо заключение антиконституционных договоров». Статья 273.3 определяет наказание за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности РА». Кроме того, в статье 274.1 предусматривается наказание за «Поступление на службу в иностранную разведку». Как подчеркнул Лолуа, законопроект уже обсуждался в трех чтениях на сессиях Народного Собрания-Парламента РА, в документ внесены все поправки дополнения.
По итогам голосования, законопроект принят в четвертом и окончательном чтении.
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