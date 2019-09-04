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Юные исполнители из Абхазии примут участие в Ялтинском международном фестивале-конкурсе «Звёздный путь»

12:29, 4 Сентября 2019
Юные исполнители из Абхазии примут участие в Ялтинском международном фестивале-конкурсе «Звёздный путь»
Первый Ялтинский международный фестиваль-конкурс песни, танца и инструментального искусства юных талантов «Звёздный путь» пройдет с 7 по 11 сентября.

Сухум. 4 сентября. Апсныпресс. На первом Ялтинском международном фестивале-конкурсе песни, танца и инструментального искусства юных талантов «Звёздный путь» Абхазию представят учащиеся эстрадного отделения Сухумского государственного музыкального училища им. А.И. Чичба. Об этом сообщили в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия РА.

Как говорится в сообщении, впервые, с 7 по 11 сентября, в Ялте на одной площадке вместе со звёздами кино и телевидения соберутся одаренные дети из разных стран и регионов России. Молодые певцы из Абхазии примут участие в различных категориях Фестиваля.

По информации организаторов, Фестиваль «Звездный путь» направлен на всестороннее творческое развитие и духовное воспитание детей и молодежи. На его площадке молодые исполнители смогут обменяться опытом и завязать дружбу со своими сверстниками из других стран.

Участие абхазских представителей в Фестивале организовано при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА.


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