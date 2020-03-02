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Юные абхазские спортсмены заняли призовые места в турнире по вольной борьбе в Анапе
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12:08, 2 Марта 2020
Открытый турнир по вольной борьбе был организован среди спортсменов 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Команда спортсменов секции вольной борьбы Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум приняла участие в открытом турнире по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения, посвящённом Дню защитника Отечества. В соревнованиях, которые проходили в Анапе, приняли участие 240 борцов.
По результатам финальных поединков абхазские спортсмены заняли следующие призовые места:
1 место – Абаз Фет-оглы (в/к 23 кг); Даниель Допуа (в\к 30 кг);
2 место – Кемал Кецба (в\к 23 кг); 3 место – Леон Аристава (в\к 46 кг).
Тренируют команду Игорь Берая и Миро Хашба.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Команда спортсменов секции вольной борьбы Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум приняла участие в открытом турнире по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения, посвящённом Дню защитника Отечества. В соревнованиях, которые проходили в Анапе, приняли участие 240 борцов.
По результатам финальных поединков абхазские спортсмены заняли следующие призовые места:
1 место – Абаз Фет-оглы (в/к 23 кг); Даниель Допуа (в\к 30 кг);
2 место – Кемал Кецба (в\к 23 кг); 3 место – Леон Аристава (в\к 46 кг).
Тренируют команду Игорь Берая и Миро Хашба.
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