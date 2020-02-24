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Юные абхазские спортсмены стали призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе
30
15:38, 24 Февраля 2020
Республику Абхазия на турнире представляли спортсмены Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Гудаутской школы борьбы.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. Во Владикавказе прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей младшего возраста 2007-2009 гг.р., памяти заслуженного тренера России Казбека Дедегкаева.
В турнире приняли участие более 1000 спортсменов из Абхазии, КБР, КЧР, РСО-Алания, Южной Осетии, США, Чечни, Беларуси, Адыгеи, Грузии, Словении, Ингушетии, Калмыкии, Дагестана, Молдавии, Краснодара, Сочи, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Иркутска, Ставрополя и Астраханской области.
Республику Абхазия на турнире представляли спортсмены Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Гудаутской школы борьбы.
По итогам турнира на счету абхазских спортсменов одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали. Первое место занял Даут Джопуа в весовой категории 44 кг, в этой же весовой категории на втором месте Сармат Цугба. Третье место занял Эдвард Урчуков в весовой категории 35 кг.
Тренируют спортсменов Игорь Берая, Мераб Хашба, Джон Партанадзе и Размик Алабян.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. Во Владикавказе прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей младшего возраста 2007-2009 гг.р., памяти заслуженного тренера России Казбека Дедегкаева.
В турнире приняли участие более 1000 спортсменов из Абхазии, КБР, КЧР, РСО-Алания, Южной Осетии, США, Чечни, Беларуси, Адыгеи, Грузии, Словении, Ингушетии, Калмыкии, Дагестана, Молдавии, Краснодара, Сочи, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Иркутска, Ставрополя и Астраханской области.
Республику Абхазия на турнире представляли спортсмены Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Гудаутской школы борьбы.
По итогам турнира на счету абхазских спортсменов одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали. Первое место занял Даут Джопуа в весовой категории 44 кг, в этой же весовой категории на втором месте Сармат Цугба. Третье место занял Эдвард Урчуков в весовой категории 35 кг.
Тренируют спортсменов Игорь Берая, Мераб Хашба, Джон Партанадзе и Размик Алабян.
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