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Юные абхазские спортсмены – призеры Всероссийского турнира по самбо

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11:00, 27 Ноября 2019
Юные абхазские спортсмены – призеры Всероссийского турнира по самбо
Команду к турниру подготовил тренер Виктор Акуция.

Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. Традиционный турнир по самбо среди юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения, посвященный Всероссийскому дню самбо, прошел в Новочеркасске.

В соревнованиях приняли участие команды из Ростовской области, Краснодарского края, Луганской Народной Республики и Республики Абхазия.

Команду Абхазии представляли семь спортсменов, которые по итогам турнира заняли призовые места. Первые места у Дмитрия Мосикяна, Эльбруса Батчаева и Ислама Батчаева. Второе место - Георгий Чижик, на третьем - Князь Батчаев.

Команду к турниру подготовил тренер Виктор Акуция.

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