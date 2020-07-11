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Юная шахматистка Сарида разгромила всех соперников!
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14:03, 18 Июля 2020
Сухумчанка Сарида Лаквитава стала победительницей "Летнего Кубка среди школьников".
Сухум. 18 июля. Апсныпресс. 17 июля состоялся VI шахматный онлайн турнир в серии "Летнего Кубка среди школьников", в котором участвовали 44 любителя этой древней интеллектуальной игры. Организатор турнира – спортивная школа «Симбирск».
Впервые турнир выиграла юная абхазская шахматистка Лаквитава Сарида Гарриевна. Она одержала победу во всех девяти из девяти возможных поединков. Сарида удивила всех участников турнира и вызвала интерес к своей персоне!
Юной шахматистке 11 лет, пять из которых она занимается шахматами. Первый тренер Сариды – инструктор ФИДЕ Отар Хурхумал и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сделали все возможное, чтобы она серьезно заинтересовалась шахматами. Уже через год Сарида стала побеждать на открытых республиканских шахматных турнирах среди девочек.
Сухум. 18 июля. Апсныпресс. 17 июля состоялся VI шахматный онлайн турнир в серии "Летнего Кубка среди школьников", в котором участвовали 44 любителя этой древней интеллектуальной игры. Организатор турнира – спортивная школа «Симбирск».
Впервые турнир выиграла юная абхазская шахматистка Лаквитава Сарида Гарриевна. Она одержала победу во всех девяти из девяти возможных поединков. Сарида удивила всех участников турнира и вызвала интерес к своей персоне!
Юной шахматистке 11 лет, пять из которых она занимается шахматами. Первый тренер Сариды – инструктор ФИДЕ Отар Хурхумал и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сделали все возможное, чтобы она серьезно заинтересовалась шахматами. Уже через год Сарида стала побеждать на открытых республиканских шахматных турнирах среди девочек.
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