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Ясная погода и семнадцать градусов тепла в Абхазии 19 декабря
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15:17, 18 Декабря 2019
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему будет находиться в зоне влияния барического поля повышенного давления и выноса теплого воздуха с юга. Ночью малооблачно, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +4 +9°С, днем +12 +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице ночью малооблачно, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему будет находиться в зоне влияния барического поля повышенного давления и выноса теплого воздуха с юга. Ночью малооблачно, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +4 +9°С, днем +12 +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице ночью малооблачно, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.
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