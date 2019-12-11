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Ясная погода и семнадцать градусов тепла в Абхазии 19 декабря

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15:17, 18 Декабря 2019
Ясная погода и семнадцать градусов тепла в Абхазии 19 декабря
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему будет находиться в зоне влияния барического поля повышенного давления и выноса теплого воздуха с юга. Ночью малооблачно, днем преимущественно ясная погода.

Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +4 +9°С, днем +12 +17°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).

Относительная влажность воздуха – 60-80%.
                            
В столице ночью малооблачно, днем преимущественно ясная погода.

Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.

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