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Ясная погода и двадцать семь градусов тепла в Абхазии 19 сентября
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16:11, 18 Сентября 2019
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние антициклона с Запада. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +12+17°С, днем + 22+27°С.
Температура морской воды +24°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние антициклона с Запада. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +12+17°С, днем + 22+27°С.
Температура морской воды +24°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.
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