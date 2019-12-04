Ярмарка среднего профессионального образования Абхазии прошла в Сухуме

. Колледжи и училища Абхазии приняли участие в ярмарке, организованной в рамках проекта «Горизонты», который осуществляется Программой развития ООН (ПРООН), при финансовой поддержке Агентства международного развития США. Мероприятие посетили представители Сухумского городского Собрания, ТПП РА, Ассоциации предпринимателей РА, Абхазского госуниверситета, студенты, учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ.Как отметили организаторы, выставка является частью инициативы по продвижению среднего профессионального образования и поддержке его позитивного имиджа на рынке образовательных услуг.На мероприятии были представлены стенды 10 основных училищ и колледжей Абхазии, в том числе, Сухумского государственного колледжа, Сухумского музыкального училища, Сухумского государственного художественного училища, Абхазского многоотраслевого колледжа, Галского гуманитарного колледжа, Ткуарчалского гуманитарно-промышленного колледжа, Гудаутского профессионально-технического училища, Гагрского гуманитарно-промышленного техникума, Гуманитарно-экологического колледжа и Государственного училища культуры.Менеджер проектов ПРООН Федерика Диспенза проинформировала Апсныпресс: «Мероприятие, которое мы организовали сегодня, нацелено на поддержку сферы профессионально-технического образования. Задача выставки – показать молодым людям, которые стоят на рубеже выбора профессии, какие возможности у них есть в будущем. Очень важно, что помимо представителей колледжей, здесь присутствуют студенты и выпускники школ. И что самое главное, они смогут поделиться своим опытом поступления и обучения с абитуриентами, которые пришли на ярмарку в качестве гостей. Мы верим в то, что это очень хорошее подспорье для получения более качественного образования. Такого рода масштабная выставка проводится в первый раз».На стендах профессионально-технических колледжей и учреждений были представлены информационно-рекламные материалы, презентации программ курсов, фотогалерея студенческой жизни.Заместитель директора по учебной работе Сухумского государственного колледжа Валентина Цахнакия сообщила Апсныпресс: «Мы представляем пособия, курсовые и дипломные работы студентов, обучающихся по специальностям «гостиничный сервис, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». В нашем колледже работают очень хорошие педагоги. Сегодня школьники могут увидеть то, чем занимаются наши студенты, как они работают над собой и развиваются».