Якуб Лакоба стал лауреатом Международной премии Императорского православного палестинского общества

Награда является оценкой созидательной деятельности лауреата в поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви, содействует укреплению мира и стабильности братских народов Абхазии и России.



Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Лидер Народной партии Абхазии, известный политик и общественный деятель Якуб Лакоба награжден Международной премией Императорского православного палестинского общества. Об этом Апсныпресс сообщил зампредседателя СМД при МИД Абхазии Инар Ладария.



Церемония вручения наград состоялась в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына. Наградами отметили наиболее значимые заслуги в патриотическом воспитании, благотворительности, милосердии и гуманитарном образовании молодого поколения.



Якуб Лакоба стал лауреатом премии в номинации «Патриотическое воспитание молодежи». Награду вручил председатель ИППО Сергей Вадимович Степашин.



Председатель оргкомитета, руководитель Московского областного отделения ИППО Юрий Смирнов в своем выступлении подчеркнул, что премия присуждается в шестой раз и призвана отметить наиболее значимые заслуги российских и иностранных граждан, коллективов учебных заведений в деле патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодого поколения.



Подобной авторитетной Международной премией представитель Абхазии награждается впервые.



Награда является оценкой созидательной деятельности лауреата в поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви, содействует укреплению мира и стабильности братских народов Абхазии и России.



Среди лауреатов Международной премии 2019 года – Митрополит Анастасий, директор Дома союзов Александр Жуков, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, доктор философских наук, академик, зав. кафедрой теоретической политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Валерий Расторгуев и др.



Награды и Диплом были переданы представителям Республики Абхазия – 1-му Секретарю Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Пачугу Чукбар и члену политсовета Народной Партии Абхазии, кандидату политических наук Елене Давыдовой-Мартыновой. Торжественное вручение наград Якубу Лакоба состоится в декабре 2019 года в Посольстве Республики Абхазия в Москве.





(АП): Императорское православное палестинское общество – старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом императора Александра III в 1882 году. Целями Общества стали развитие паломничества, помощь местным народам в получении образования и медицинской помощи, сохранение духовных связей России со Святой землей, укрепление русского православного присутствия в библейском регионе. ИППО насчитывает более 2000 действительных членов, 50 региональных представительств в России и 22 – в странах ближнего и дальнего зарубежья. С 2005 года ИППО имеет консультативный статус при ЭКОСОС ООН, который позволяет вести международную и правозащитную деятельность в этом влиятельном международном институте.