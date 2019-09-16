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XVII Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» пройдет в Сухуме
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15:31, 18 Сентября 2019
Фестиваль состоится 20 октября в 20:00.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. В Сухуме, на стадионе «Динамо», пройдёт XVII Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...».
В концерте примут участие Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава (сопрано), Народный артист республик Башкортостан и Татарстан Ильдар Абдразаков (бас), Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением
Народного артиста России, дирижера Александра Сладковского, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель Лев Конторович).
Фестиваль пройдет 20 октября в 20:00.
(АП): Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» создан оперной дивой в 2001 году и ежегодно проходил только в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы, концерты проводились в разных городах РФ, а также в Швейцарии, Австрии, Германии и США.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. В Сухуме, на стадионе «Динамо», пройдёт XVII Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...».
В концерте примут участие Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава (сопрано), Народный артист республик Башкортостан и Татарстан Ильдар Абдразаков (бас), Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением
Народного артиста России, дирижера Александра Сладковского, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель Лев Конторович).
Фестиваль пройдет 20 октября в 20:00.
(АП): Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» создан оперной дивой в 2001 году и ежегодно проходил только в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы, концерты проводились в разных городах РФ, а также в Швейцарии, Австрии, Германии и США.
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